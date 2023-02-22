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    烏俄戰爭象徵「後西方」新秩序 歐盟智庫：西方對俄愈趨強硬

    歐盟智庫報告顯示，隨著烏俄戰爭未停，西方國家對俄羅斯立場愈趨強硬。（法新社資料照）

    歐盟智庫報告顯示，隨著烏俄戰爭未停，西方國家對俄羅斯立場愈趨強硬。（法新社資料照）

    2023/02/22 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕根據歐盟理事會外交關係委員會（European Council on Foreign Relations，ECFR）智庫調查，烏俄開戰使西方國家變得更加團結，英美國家多數人民支持烏克蘭捍衛民主。非西方國家則持相反看法，認為俄羅斯開戰後比先前更強大。不過，之於西方國家人民而言，烏俄戰爭其實象徵著一場「爭取民主和國安」的抗爭。

    根據《衛報》 報導，ECFR智庫針對9個歐盟成員國進行調查，法國、德國、波蘭、英國、美國、中國、俄羅斯和印度及土耳其都在調查國家名單之列。

    報告作者雷納德（Mark Leonard）表示，這份報告揭示不同地域國家對戰爭、民主和全球勢力消長認知上的差異性，俄羅斯的軍事入侵行動可能是歷史上的轉捩點，標誌「後西方」的新世界秩序。

    作者指出，面對烏俄戰爭，西方國家比以往更加團結，但制衡俄羅斯的影響力卻也相對比以往弱。調查數據顯示，隨著戰爭持續延燒，西方國家對俄羅斯的態度及看法越趨強硬。英美和9歐盟成員國大多數將俄羅斯視為敵人，亦或競爭對手。另一方面，僅有小部分視俄羅斯為共享利益的盟友。

    此外，ECFR指出，與去年夏天相比，有更多的西方人民把烏俄戰爭當成「爭取民主和捍衛國土」的抗爭，多數西方受訪者認為烏克蘭應奪回領土，即使意味著戰爭即將延長。然而，非西方國家，諸如中國、印度、土耳其等，表示俄羅斯開戰後變得更加強大，並將俄羅斯視為戰略盟友和必要夥伴。

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