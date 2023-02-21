共和黨最強明日之星 佛州州長迪尚特批評美國援助烏克蘭

佛州州長迪尚特，被認為是川普再戰2024最有潛力的黨內對手。（美聯社）

2023/02/21 16:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登親訪基輔之際，佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）20日公開批評美國對烏克蘭的援助，並質疑美國是否應該捲入俄烏戰爭。在他看來，美國也不應「與中國發生衝突」。

迪尚特接受福斯新聞網（Fox News）「福斯與朋友」（Fox & Friends）晨間新聞訪問時，批評美國對烏克蘭的援助是一張「沒有期限的空白支票」，並稱，「我認為與中國打一場代理人戰爭、捲入邊境或克里米亞等問題不符合我們的利益。」他指的是俄羅斯透過軍事力量奪取的烏克蘭領土。

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這番話是自1年前俄羅斯侵略烏克蘭以來，迪尚特對美國捲入戰爭的最直接評論。針對軍援烏克蘭問題，共和黨內有依循雷根主義以及孤立主義兩種聲浪，目前為止雷根主義獲勝，但迪尚特的論調明顯趨於後者。

美國有線電視新聞網（CNN）注意到，當被問及「美國的勝利是什麼樣子」時，迪尚特稱俄羅斯「真的很受傷」。並遭受「巨大損失」，卻沒有承認美國的武器、軍事情報和援助在衝突中發揮的作用。

迪尚特還堅稱，俄羅斯不會構成「與中國同等水平的威脅」。他說，「不用擔心俄羅斯會加入北約國家。我認為它已經表明自己是一個三流軍事強國。」

迪尚特被視為共和黨最強明日之星，獲得億萬富豪馬斯克等人背書，也被共和黨建制派視為反制前總統川普的王牌，被認為是川普2024重返白宮之路最有潛力的黨內挑戰者，他去年期中選舉以超過對手近20個百分點順利連任佛州州長，聲勢如日中天。

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