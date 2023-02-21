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    最嗨的工作！ 德國招募年薪321萬「大麻測試員」

    德國藥品批發商近期正在對外招募「大麻測試員」，吸引大批大麻愛好者應徵。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    德國藥品批發商近期正在對外招募「大麻測試員」，吸引大批大麻愛好者應徵。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2023/02/21 15:36

    〔即時新聞／綜合報導〕德國藥品批發商近期正在對外招募一個堪稱「全世界最嗨的工作」，是年薪達8.8萬英鎊（約新台幣310萬）的「大麻測試員」。這項職缺因為需要「聞、感覺和使用大麻」，而讓許多大麻愛好者聞訊後立即湧入申請，不過為了遵守法規，藥品批發商表示應徵者必須先滿足一項條件，才能拿到此工作。

    綜合外媒報導，德國藥品批發商「Cannamedical」日前開出招募大麻測試員的職缺，意外引起轟動，而這項工作是這家藥品批發商為了確保之後要賣給藥局的產品，品質都能維持在一定水準，所以才特別刊出這項職缺。

    藥品批發商的公司執行長（David Henn）表示，「我們正在尋找能夠持續監控澳大利亞、加拿大、葡萄牙、馬其頓和丹麥等採購國種植者標準的人選」。而該職缺在發布後，立刻湧入大批大麻愛好者應徵，但藥品批發商為了符合法規，已事先定下了一個條件，就是獲得這份工作的幸運兒，必須是在德國有合法執照、可以使用大麻的患者。

    此外，去年德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）在記者會上宣布推動「娛樂用大麻合法化」，每個德國成年人最多可購買30克大麻、最多種植3株大麻，並已將計畫交給歐盟審核，若歐盟核可，最快今年第一季就會提交法律草案，並有望在2024年後正式上路；反之，若歐盟不同意，則不會再繼續推動此案。

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