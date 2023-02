英外相與中外長通話強調台海穩定 中外交部聲明稿隻字未提

2023/02/21 10:21

〔即時新聞/綜合報導〕英國外交大臣柯維立(James Cleverly)和中國外交部長秦剛日前首次通話,柯維立針對新疆人權議題、香港局勢變化和台海和平穩定表達關切;不過,中國外交部聲明稿對上述議題隻字未提,僅轉述柯維立聲明中英兩國在國際事務上的共識。

英國政府20日在官網發布消息,外交大臣柯維立與中國外交部長秦剛進行首次通話,兩人在全球經濟、健康、氣候變遷等議題交換意見,柯維立認為兩國需在共同關心的領域密切接觸。

此外,柯維立強調台海和平穩定的必要性,對中國侵犯新疆人權和香港局勢發展表達擔憂。不僅如此,柯維立也重申英國對烏俄戰爭的立場,將堅定支持烏克蘭,譴責俄羅斯的軍事入侵行動。

中國外交部亦在20日發布聲明稿,文內敘明秦剛提及的中英友好論調,轉述柯維立的美言「中國過去幾十年取得巨大發展成就,幾億人實現脫貧,成為世界經濟力量」,全文隻字未提新疆人權議題、香港局勢發展、台海和平。

China’s Foreign Minister Qin Gang and I spoke today.



I raised China’s human rights abuses in Xinjiang & the need for peace in the Taiwan Strait.



We also agreed to work together to resolve issues on climate and trade.