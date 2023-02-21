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    英外相與中外長通話強調台海穩定 中外交部聲明稿隻字未提

    英外交大臣柯維立日前首次和中國外交部長秦剛通話，柯維立對新疆人權議題、香港局勢發展、台海和平穩定表達關切。圖為柯維立參加聯合國總部活動。（法新社）

    英外交大臣柯維立日前首次和中國外交部長秦剛通話，柯維立對新疆人權議題、香港局勢發展、台海和平穩定表達關切。圖為柯維立參加聯合國總部活動。（法新社）

    2023/02/21 10:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣柯維立（James Cleverly）和中國外交部長秦剛日前首次通話，柯維立針對新疆人權議題、香港局勢變化和台海和平穩定表達關切；不過，中國外交部聲明稿對上述議題隻字未提，僅轉述柯維立聲明中英兩國在國際事務上的共識。

    英國政府20日在官網發布消息，外交大臣柯維立與中國外交部長秦剛進行首次通話，兩人在全球經濟、健康、氣候變遷等議題交換意見，柯維立認為兩國需在共同關心的領域密切接觸。

    此外，柯維立強調台海和平穩定的必要性，對中國侵犯新疆人權和香港局勢發展表達擔憂。不僅如此，柯維立也重申英國對烏俄戰爭的立場，將堅定支持烏克蘭，譴責俄羅斯的軍事入侵行動。

    中國外交部亦在20日發布聲明稿，文內敘明秦剛提及的中英友好論調，轉述柯維立的美言「中國過去幾十年取得巨大發展成就，幾億人實現脫貧，成為世界經濟力量」，全文隻字未提新疆人權議題、香港局勢發展、台海和平。

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