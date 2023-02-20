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    荷蘭稱俄擬破壞重要基礎設施 派船測繪北海風電場

    荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）今天表示，在北海離岸風電場發現一艘俄羅斯船隻試圖測繪能源設施的圖資，最後在荷蘭海軍和海岸防衛隊護送下駛離。圖為荷蘭離岸風場的風力發電設備。（路透資料照）

    荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）今天表示，在北海離岸風電場發現一艘俄羅斯船隻試圖測繪能源設施的圖資，最後在荷蘭海軍和海岸防衛隊護送下駛離。圖為荷蘭離岸風場的風力發電設備。（路透資料照）

    2023/02/20 23:38

    〔中央社〕荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）今天表示，俄羅斯近月試圖蒐集情報，破壞荷蘭在北海的重要基礎設施。

    路透社報導，軍事情報和安全局局長史威廉斯（Jan Swillens）在記者會上表示，當局在北海離岸風電場發現一艘俄羅斯船隻，這艘俄船試圖測繪能源設施的圖資。

    史威廉斯說，這艘俄船最後在荷蘭海軍和海岸防衛隊的護送下駛離。

    「近月來，我們看到俄羅斯人員試圖摸清北海能源系統的運作方式。這是我們首次發現。」

    「俄羅斯正在測繪我們在北海的風電場運作方式。他們對於要如何破壞這項能源基礎設施非常感興趣。」

    荷蘭軍事情報和安全局和荷蘭情報與安全總局（AIVD）今天在一項聯合發表的報告中指出：「關鍵離岸基礎設施，像是網路電纜、天然氣管線以及風電場，已成為俄羅斯破壞行動的目標。」

    他們說：「俄羅斯正在祕密測繪這項基礎設施的圖資，他們現在從事的活動顯示準備進行擾亂和破壞的行動。」

    他們還說，俄羅斯對荷蘭水資源和能源供應的潛在威脅是可以想像的

    荷蘭18日宣布將驅逐數名俄羅斯外交官，同時指責莫斯科持續以從事外交活動的名義從事間諜行動。

    荷蘭並下令關閉俄國駐阿姆斯特丹貿易辦事處，同時也宣布將關閉荷蘭駐聖彼得堡的領事館。

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