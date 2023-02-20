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    天天來！ 菲律賓外長：中國騷擾又填海剝奪菲律賓人權利

    菲律賓海岸防衛隊指控中國海警使用軍用等級的雷射攻擊，造成船員短暫失明。（美聯社）

    菲律賓海岸防衛隊指控中國海警使用軍用等級的雷射攻擊，造成船員短暫失明。（美聯社）

    2023/02/20 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓外交部長馬納洛上週六（Enrique Manalo）在德國慕尼黑安全會議上控訴中國在南海的騷擾行為「已經成為一種日常」，馬納洛又表示，中國的舉動已經妨害了菲律賓人民在自身經濟海域活動的權利。

    菲律賓媒體「拉普勒」（Rappler）報導，馬納洛當時表示：「日復一日，仍然有許多事件發生在南海，每一天都有事情，至少是我們親眼所見，騷擾或是填海的例子，這種行為在許多情況下，持續剝奪了菲律賓人使用我們的專屬經濟海域的權利。」

    馬納洛發表上述評論的前一段時間，中國海警船才在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近，使用軍用等級的雷射對著一艘菲律賓海岸防衛隊船隻照射，造成船員短暫失明。

    這一起事故導致雙方關係緊張，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）更因此召見中國駐菲大使黃溪連質問。

    馬納洛又說，中國在南海日漸增強的侵略行為「或多或少是我們每天面臨的情況」，他接著指出：「我們盼望國際社會在肯定以規範為基準的情況下，能夠理解我們的立場，並且不僅僅只支持菲律賓，也還要支持其他國家，確保我們在南海能遵守以規範為基準的秩序。」

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