天天來！ 菲律賓外長：中國騷擾又填海剝奪菲律賓人權利

菲律賓海岸防衛隊指控中國海警使用軍用等級的雷射攻擊，造成船員短暫失明。（美聯社）

2023/02/20 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓外交部長馬納洛上週六（Enrique Manalo）在德國慕尼黑安全會議上控訴中國在南海的騷擾行為「已經成為一種日常」，馬納洛又表示，中國的舉動已經妨害了菲律賓人民在自身經濟海域活動的權利。

菲律賓媒體「拉普勒」（Rappler）報導，馬納洛當時表示：「日復一日，仍然有許多事件發生在南海，每一天都有事情，至少是我們親眼所見，騷擾或是填海的例子，這種行為在許多情況下，持續剝奪了菲律賓人使用我們的專屬經濟海域的權利。」

請繼續往下閱讀...

馬納洛發表上述評論的前一段時間，中國海警船才在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近，使用軍用等級的雷射對著一艘菲律賓海岸防衛隊船隻照射，造成船員短暫失明。

這一起事故導致雙方關係緊張，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）更因此召見中國駐菲大使黃溪連質問。

馬納洛又說，中國在南海日漸增強的侵略行為「或多或少是我們每天面臨的情況」，他接著指出：「我們盼望國際社會在肯定以規範為基準的情況下，能夠理解我們的立場，並且不僅僅只支持菲律賓，也還要支持其他國家，確保我們在南海能遵守以規範為基準的秩序。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法