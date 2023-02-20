24日G7視訊峰會邀澤倫斯基參加 岸田文雄︰俄侵烏挑戰國際規則

日本首相岸田文雄今天宣布本月24日俄羅斯入侵烏克蘭滿一年之際，將以視訊方式召開G7領袖峰會，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加。（記者林翠儀攝）

2023/02/20 21:21

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本首相岸田文雄今晚在東京的一場國際研討會致詞時宣布，將以七大工業國（G7）主席國的身分，在本月24日俄羅斯入侵烏克蘭滿一年之際，將以視訊方式召開G7領袖峰會，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加，他並宣布將追加提供烏克蘭55億美元（約合台幣1685億元）的財政支援。

由日本國際問題研究所（JIIA）舉辦的「第四屆東京全球對話」今天在東京開幕，本屆主題為「後冷戰時代的結束與美國主導國際秩序的走向」，岸田到場致詞演講，外相林芳正也受邀發表演說。台灣有遠景基金會理事長賴怡忠代表參加研討會。

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岸田在致詞中表示，俄羅斯入侵烏克蘭不僅是歐洲的問題，而是對整個國際社會規則和原則的挑戰，向全球宣布後冷戰時代的結束，他指出，日本面臨著嚴峻的安全環境，目睹試圖透過力量片面改變現狀的現實狀況。岸田表示，去年他提出「今日的烏克蘭可能是明天的東亞」，並透過最嚴厲的對俄制裁，以及對烏克蘭的大力支援來應對侵略行為。

日本今年身為G7主席國，也是聯合國安理會非常任理事國，岸田表示，日本將繼續支援烏克蘭，為堅持法治為基礎的自由開放國際秩序，扮演主導的角色。他強調，將在5月召開的G7廣島峰會，再次向全球傳達七大工業國的堅定決心。

日本外相林芳正今天在「第四屆東京全球對話」研討會上發表專題演說。（記者林翠儀攝）

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