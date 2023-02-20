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    這牛恐怕吹大了！ 俄稱西方援烏軍備被摧毀殆盡

    俄軍聲稱摧毀的「海馬斯」高機動性多管火箭系統數量，早已超過烏軍手中現有的20套。（路透）

    俄軍聲稱摧毀的「海馬斯」高機動性多管火箭系統數量，早已超過烏軍手中現有的20套。（路透）

    2023/02/20 16:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對外情報局（SVR）新聞部門20日發布消息稱，自2021年12月以來，西方國家向烏克蘭提供的武器軍備，已被俄軍摧毀殆盡！

    據俄國大外宣《衛星通訊社》報導，SVR掌握的情報顯示，自2021年12月「侵犯俄羅斯」以來，北約國家共向烏克蘭武裝力量交付了1170套防空系統、440輛戰車、1510輛步兵戰車（IFV）、655套火砲系統。此外，基輔政權還從北約國家獲得9800枚用於多管發射火箭系統的火箭彈。

    SVR強調稱，西方國家向烏克蘭提供的大部分軍備武器，都已經被俄羅斯軍隊摧毀。

    上月俄軍也放出消息，宣稱在烏東鹽蘇勒答爾（Soledar）附近，利用簡單的肩射型火箭砲摧毀1輛美國「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT），但烏軍手中根本還沒有這款戰車。

    此前，俄軍多次宣稱摧毀「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），數量總計近40套，遠超過美國迄今援烏的20套，日前還宣布「提前」摧毀烏克蘭4輛布雷德利裝步兵戰車（Bradley IFV），但這款步戰車尚未運抵烏克蘭，目前烏軍手中並沒有。

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