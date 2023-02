他買刮刮樂槓龜40多年 竟在生日當天中了225萬元！

2023/02/20 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大一名男子哈里斯(John Harris)自1980年開始,每天都會買彩券、刮刮樂試探運氣,卻每次都槓龜,在連續購買40多年後,終於這次在他的生日當天中大獎,獲得加幣10萬元獎金(約新台幣225萬元),讓他感動無比「這是我收過最棒的生日禮物」。

據《鏡報》報導,居住在安大略省德勒斯登(Dresden)的哈里斯,從以前就有買刮刮樂的習慣,卻從沒中過獎,近日他一如往常地在當地彩券行持加幣5元(約台幣112元)購買刮刮樂,結果竟發現中大獎,「我去商店核對彩券時,那天剛好是我的生日,這一切對我來說是最棒的生日禮物」。

哈里斯領獎時開心表示,「我先刮出了32號,想說這次有可能會中獎,後來我把所有數字都刮出來,才發現居然全部和中獎數字相同,把我嚇了一大跳」,當晚還興奮到睡不著。哈里斯計畫把獎金用於裝修家裡,並為自己買一台新手機,剩餘的金錢再幫忙女兒支付在哥斯大黎加舉行的婚禮。

