他買刮刮樂槓龜40多年 竟在生日當天中了225萬元！

加拿大一名男子哈里斯（John Harris）購買40多年的刮刮樂，在生日當天終於中大獎。示意圖。（法新社）

2023/02/20 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名男子哈里斯（John Harris）自1980年開始，每天都會買彩券、刮刮樂試探運氣，卻每次都槓龜，在連續購買40多年後，終於這次在他的生日當天中大獎，獲得加幣10萬元獎金（約新台幣225萬元），讓他感動無比「這是我收過最棒的生日禮物」。

據《鏡報》報導，居住在安大略省德勒斯登（Dresden）的哈里斯，從以前就有買刮刮樂的習慣，卻從沒中過獎，近日他一如往常地在當地彩券行持加幣5元（約台幣112元）購買刮刮樂，結果竟發現中大獎，「我去商店核對彩券時，那天剛好是我的生日，這一切對我來說是最棒的生日禮物」。

請繼續往下閱讀...

哈里斯領獎時開心表示，「我先刮出了32號，想說這次有可能會中獎，後來我把所有數字都刮出來，才發現居然全部和中獎數字相同，把我嚇了一大跳」，當晚還興奮到睡不著。哈里斯計畫把獎金用於裝修家裡，並為自己買一台新手機，剩餘的金錢再幫忙女兒支付在哥斯大黎加舉行的婚禮。

Man playing lottery scratchcards every day since 1980s finally WINS on birthday https://t.co/LT4RNBLK9F — MirrorUSNews （@MirrorUSNews） February 17, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法