極右翼團體策劃襲擊馬克宏被判刑 檢方斥「孕育暴力的溫床」

極右翼團體曾在2018年策劃襲擊馬克宏，日前被判有罪。圖為慕尼黑安全會議上的馬克宏。（法新社）

2023/02/20 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國刑事法庭日前宣判曾預謀襲擊法國總統馬克宏的3名極右翼份子有罪，分別處以判3至4年有期徒刑。首席檢察官指出，這些極右翼份子所屬的極端團體是「孕育暴力的溫床」，他們對待敵人的心態與伊斯蘭教極端份子非常相似。

綜合外媒報導，法國刑事法庭17日宣判3名極右翼份子因預謀襲擊馬克宏被判有罪，需服3至4年有期徒刑，每人緩刑1至2年。2018年，這3名成員共謀策劃在法國東部舉行的一戰紀念儀式上用刀襲擊馬克宏，據悉，他們也曾涉嫌策劃攻擊清真寺和移民。

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首席檢察官認為，右翼份子所屬的極端團體「Les Barjols」是孕育暴力的溫床，即便他們的想法「有點古怪」，但造成的威脅是真實的，並補充指出，他們迷戀暴力，仇恨敵人及對待敵人的方式相當於伊斯蘭教極端份子。

這起審判從今年1月17日開始，共起訴13名Les Barjols團體成員，年齡介在26歲至66歲之間。Les Barjols在社群平台上分享極右翼意識形態，主張武裝推翻政府，針對支持移民的政客進行輿論攻擊。

代表13名被告的辯護律師宣稱他們是笨手笨腳的極端份子，且並沒有真的實行計畫；律師甚至將右翼成員描繪成來自法國農村的邊緣人，他們都是法國黃背心運動的支持者。此外，律師承認Les Barjols成員確實對外表達仇恨，動機是出於「社會壓力」。

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