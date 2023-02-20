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    感人！ 貓咪遭強震壓在瓦礫堆129小時 幸運獲救後被暖男消防員收編

    土耳其有隻乳牛色的貓咪被強震埋在瓦礫堆下近129小時後，非常幸運地被當地消防員救出來，並被暖男消防員給收編回家。（圖擷取自@jcaks_1 IG）

    土耳其有隻乳牛色的貓咪被強震埋在瓦礫堆下近129小時後，非常幸運地被當地消防員救出來，並被暖男消防員給收編回家。（圖擷取自@jcaks_1 IG）

    2023/02/20 16:42

    〔即時新聞／綜合報導〕土敘邊境6日發生規模7.8百年強震，災後搜救人員除了在災區尋找受困民眾，也救出不少同樣受困的動物。土耳其有隻乳牛色的貓咪被強震埋在瓦礫堆下近129小時後，非常幸運地被當地消防員救出來，事後不但成為消防隊的吉祥物，更被當時救出牠的暖男消防員給收編回家。

    綜合外媒報導，這隻被活埋的喵星人，被33歲的土耳其消防員卡卡斯（Ali Cakas）所救起。據他表示，自己當時在重災區之一的加濟安泰普省（Gaziantep）進行搜索，結果就在一處瓦礫堆中救出這隻貓咪，由於距離震後已長達129小時，因此這隻貓咪平安生還的訊息，也振奮了許多當地民眾和搜救人員。

    事後卡卡斯與其他消防隊員一起安置這隻貓咪，並暫時將牠暱稱為「英卡茲」（Enkaz），在土耳其語中意為「瓦礫」。而英卡茲自從被救出後，就一直緊緊黏卡卡斯的身邊，近乎形影不離，有人將他們在斷垣殘壁中的溫馨互動畫面拍下，並分享到網上後，意外引起不少人關注他們的故事。

    原本消防隊希望能幫英卡茲找到飼主，好讓他們重新團聚，然而等了很多天都遲遲等不到人，因此消防隊推測，英卡茲的飼主很可能已經不幸罹難。對此，卡卡斯決定出面領養英卡茲，並在搜救行動告一段落後把牠帶回家，現在英卡茲每天都快樂吃飯、睡覺、玩耍，與卡卡斯一家人相處得很好。

    卡卡斯表示，他能感受到英卡茲直到現在，心情還是有些鬱鬱寡歡，「動物都是有感情的，我會嘗試做任何事情，讓牠能好起來」，並提到他們現在幾乎離不開彼此，或許是因為一起經歷過最艱難的時刻，也一起擁抱過傷痛，才會讓他們在短時間內就建立十分深厚感情。

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