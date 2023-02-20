美國與土敘同在 布林肯訪土宣布額外援助1億美元

美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右二）19日造訪土耳其（法新社）

2023/02/20 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日造訪土耳其，並宣布白宮將向安卡拉提供更長期的援助，援助金額再增1億美元（約新台幣30.3億元）。

《路透》報導，土耳其大地震罹難者超過4萬人，並有超過百萬人無家可歸，財損達到數十億美元，布林肯週日訪問當地因吉利克空軍基地（Incirlik Air Force Base），並討論美方如何提供進一步協助。布林肯與土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）乘坐直升機勘察受災嚴重的地區，並難過地說：「這真的很難用言語表達。」

請繼續往下閱讀...

布林肯表示，當你看到損壞程度、被破壞的房宅數量，重建需要付出巨大的努力，美國承諾將支持土耳其。報導表示，地震發生後，美國除了提供人力、物資，也提供土敘人道援助基金8500萬美元（約新台幣25.8億元）。

布林肯進一步表示，總統拜登預計授權5000萬美元（約新台幣15.1億元）的緊急難民和移民援助基金，國務院和國際開發署提供額外的5000萬美元（約新台幣15.1億元），美國對土敘的人道援助達1.85億美元（約新台幣56.2億元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法