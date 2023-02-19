烏克蘭愛國理髮師！ 他下班後「兼職」守望基輔天際線

沙姆舒爾白天是一名理髮師，替顧客修整儀容，與他們談天。（路透）

2023/02/19 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕41歲的基輔市民沙姆舒爾（Oleksandr Shamshur）近期在接受《路透》採訪時表示，他對自己的角色十分自豪，白天雖然只是平凡的理髮師，但到了晚上，他化身為國家英雄，負責守衛首都的天際線，抵禦俄國無人機的轟炸。

《路透》報導，沙姆舒爾在基輔某處屋頂接受訪問時表示：「我是一個非常開心的人。為甚麼呢？因為我正在保衛我的國家，我正在守護我們烏克蘭的人民。」

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沙姆舒爾在與記者對話的時候，手頭正拿著紅外線熱像測距儀，一次又一次的掃描著基輔夜間的天際線，身旁的戰友則在調整一架蘇聯製「馬克沁」重機槍（Maxim）的槍管。

沙姆舒爾的戰友也兼具其他身分，一位是律師，另一人是商人，他們的任務是在空襲警報響起時守衛基輔與周遭地區的天空，使用機槍擊落來犯的伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

沙姆舒爾又說：「不過與此同時，我還是能去美髮沙龍跟人們一起工作，做一些我熟悉的工作，剪頭髮，跟顧客談天。」

在沙姆舒爾的迷彩服上有幾個徽章，其中一個用烏克蘭語寫著「浪人」（Ronin），沙姆舒爾用這個詞作為自己的呼號，另一個則以英文寫著「無人機獵手」（Drone Hunters）。

沙姆舒爾指出，當去年冬天數以萬計的俄軍士兵與裝甲車衝進尚處於震驚中的烏克蘭，並開始轟炸基輔與其他城市時，他腦海裏頭從沒有過「逃跑並找個地方躲起來」的念頭，他說：「當敵人打上門時，我必須做點什麼，我必須做出防衛。」

而夜間他化身為烏克蘭國土防衛隊的一名戰士，與同袍一起捍衛基輔的天際線。（路透）

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