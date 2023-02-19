絕殺俄國戰車！ 法密援烏Akeron MP飛彈

「阿克隆MP」已在法軍服役近6年，具實戰經驗。（圖擷取自MBDA官網）

2023/02/19 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國民議會國防委員會副主席蒂埃里奧（Jean - Louis Thiériot）17日證實，法軍已經向烏克蘭軍隊提供了新款第5代戰術多用途飛彈「阿克隆 MP」（Akeron MP），其除了能執行反裝甲任務外，亦可打擊建築物與各種軟目標，因應未來各種威脅。

蒂埃里奧接受法媒《Opexnews 》訪問時，透露這項消息。此前法國軍事和政治領導人沒有報告將這種反裝甲系統轉移到烏克蘭。也就是說，基輔繼續從西方國家獲得額外的武器，而不僅限於是北約成員國領導人正式宣布的。報導稱，援烏新型反裝甲系統，可能與俄軍預期的進攻有關。

請繼續往下閱讀...

「阿克隆」飛彈由歐洲飛彈大廠MBDA研發，號稱比俄羅斯同類產品先進30年，於2017年才進入法軍服役，除了裝備法軍，還獲得了瑞典和比利時的訂單，是全世界最先進的反裝甲飛彈之一。

MBDA表示，先前該型飛彈以法語縮寫命名為MMP（Missile Moyenne Portée），曾「導致英語系國家與客戶的困惑」，後來才更名為Akeron MP。

「阿克隆」採用先進多用途彈頭，最大射程5公里公尺，可以打穿100公分厚的勻質鋼裝甲，採用紅外/可見光雙波段導引頭，除可打擊戰甲車輛，亦能攻擊建築物與人員等軟目標，且具備高解析度多波段顯像儀、數據鏈與人工智慧（AI）演算導引，具備「射後不理」、「人因融入」（Human-in-the-Loop），「開火前鎖定」與「開火後鎖定」等多種攻擊模式，也能順利與多種載臺整合，精確且有效地打擊各種目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法