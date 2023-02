蘇格蘭首位穆斯林部長參選首席大臣 37歲尤薩夫有機會再寫紀錄

2023/02/19 19:18

〔即時新聞/綜合報導〕英國蘇格蘭首席大臣史特金(Nicola Sturgeon)日前突然宣布將辭去首席大臣及蘇格蘭民族黨(Scottish National Party)黨魁。現任巴基斯坦裔蘇格蘭衛生部長尤薩夫(Humza Yousaf)週六(18日)宣布參選,成為首位投入選舉的候選人。

《路透》報導,尤薩夫週六在推特發文,宣布將參加這次首席大臣選舉。

史特金擔任蘇格蘭民族黨黨魁長達8年,15日突然宣布請辭,自稱面對工作心力交瘁,「是時候多花時間陪伴家人」。蘇格蘭民族黨內規要在6週內選出新領導者,選舉訂於3月27日舉行。史特金將留任至新黨魁產生。

尤薩夫年僅37歲,2011年以來一直是蘇格蘭議會成員,曾多次擔任蘇格蘭部長,且是蘇格蘭內閣第一位非白人、第一位穆斯林部長。尤薩夫在推特表示:「憑藉家人的愛和支持,我已決定競選下一任蘇格蘭首席大臣、及蘇格蘭民族黨黨魁職務。」

上週四(16日),現任蘇格蘭副首席大臣、58歲斯文尼(John Swinney)對外表示,為實現蘇格蘭民族黨的終極目標「蘇格蘭獨立」,將不會參選。斯文尼稱此舉將開創空間、給蘇格蘭選民提供一個「嶄新的視角(fresh perspective)」。

