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    蘇格蘭首位穆斯林部長參選首席大臣 37歲尤薩夫有機會再寫紀錄

    巴基斯坦裔蘇格蘭衛生部長尤薩夫週六宣布參選蘇格蘭首席大臣。（路透）

    巴基斯坦裔蘇格蘭衛生部長尤薩夫週六宣布參選蘇格蘭首席大臣。（路透）

    2023/02/19 19:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）日前突然宣布將辭去首席大臣及蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）黨魁。現任巴基斯坦裔蘇格蘭衛生部長尤薩夫（Humza Yousaf）週六（18日）宣布參選，成為首位投入選舉的候選人。

    《路透》報導，尤薩夫週六在推特發文，宣布將參加這次首席大臣選舉。

    史特金擔任蘇格蘭民族黨黨魁長達8年，15日突然宣布請辭，自稱面對工作心力交瘁，「是時候多花時間陪伴家人」。蘇格蘭民族黨內規要在6週內選出新領導者，選舉訂於3月27日舉行。史特金將留任至新黨魁產生。

    尤薩夫年僅37歲，2011年以來一直是蘇格蘭議會成員，曾多次擔任蘇格蘭部長，且是蘇格蘭內閣第一位非白人、第一位穆斯林部長。尤薩夫在推特表示：「憑藉家人的愛和支持，我已決定競選下一任蘇格蘭首席大臣、及蘇格蘭民族黨黨魁職務。」

    上週四（16日），現任蘇格蘭副首席大臣、58歲斯文尼（John Swinney）對外表示，為實現蘇格蘭民族黨的終極目標「蘇格蘭獨立」，將不會參選。斯文尼稱此舉將開創空間、給蘇格蘭選民提供一個「嶄新的視角（fresh perspective）」。

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