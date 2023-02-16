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    被「盛行風」吹偏了？美官員爆中國氣球原鎖定關島、夏威夷

    美國官員透露，中國偵察氣球原本要飛越關島與夏威夷這兩個美軍重鎮。（美聯社）

    美國官員透露，中國偵察氣球原本要飛越關島與夏威夷這兩個美軍重鎮。（美聯社）

    2023/02/16 19:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》一位不願具名的美國官員15日透露表示，多位美國政府官員認為，4日飛越美國本土被擊落的中國偵察氣球，按原本的飛行路徑應該是要飛越關島和夏威夷，但被盛行風（prevailing winds）吹離了航線。關島和夏威夷是美國太平洋駐軍的主要軍事基地所在地。

    前一天，《華盛頓郵報》引述消息人士的話說，美國軍方和情報部門觀察到這個氣球從海南島升空，並一直在追蹤其飛行航向。

    報導指出，美國指該氣球是中國的監視氣球，先後飛越阿拉斯加的阿留申群島、加拿大及美國中部，其後派戰機發射飛彈，在南卡羅萊納州近岸擊落。

    《路透》另引述消息人士稱，美國總統拜登計劃最快在當地時間16日，就氣球事件及另外3件早前被美國戰機擊落的物體發表評論。

    此外，繼美國聯邦眾議院9日一致通過決議案，譴責中國明目張膽侵犯主權後，聯邦參議院15日也無異議通過兩項類似決議案，表達國會立場。對此，中國外交部發言人汪文斌16日稱，中方強烈表達不滿，要求美方立即停止對華污衊抹黑的錯誤做法。

    美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）15日在華府智庫布魯金斯研究所發表演說時指出，氣球事件雖導致國務卿布林肯取消訪中行程，但美中兩國「從未停止溝通或試著相互了解」。

    不過，雪蔓強調，美國在幾項議題上立場依舊堅定，包括香港、西藏和新疆的人權問題，以及中國針對台灣所採取的「經濟脅迫」與「威脅行徑」。

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