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    「絞肉戰」持續！烏克蘭宣布：俄軍陣亡破14萬大關

    俄軍侵烏陷入苦戰。（示意圖，美聯社）

    俄軍侵烏陷入苦戰。（示意圖，美聯社）

    2023/02/16 17:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭16日進入第358天，雙方持續在烏東頓巴斯的頓內茨克激戰。戰爭將屆週年之際，根據烏克蘭統計，截至當地時間16日上午9時，俄軍陣亡人數又增加690人，累計已破14萬大關，另摧毀3296輛戰車、逾6517輛裝甲車等。

    俄羅斯攻打烏克蘭即將滿一年，俄軍持續死傷慘重。根據英國軍方日前報告，俄軍在過去一週以來，平均每天死亡824人，比俄軍入侵烏國首週之後的任何時候都還要多。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方臉書發文指出，自俄羅斯去年2月24日入侵至今年2月16日上午9點，俄軍已陣亡約14萬0460人，烏軍摧毀俄軍3296輛戰車、6517輛裝甲車、2306門火砲系統、466輛多管火箭車、239組防空系統、298架軍機、287架直升機、5167輛各式車輛和油罐車、18艘艦艇、2012架無人機、219個特殊設備以及857枚巡弋飛彈。

    英國國國防部表示，俄羅斯傷亡人數的增加，很可能是基於缺乏訓練有素的人員、前線的協調和資源等因素，而俄羅斯正面臨「艱難選擇」，必須決定是否繼續「消耗其軍隊、減少目標、或進行進一步形式的動員」。

    （烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書公告）

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