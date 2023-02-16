釋放重要訊號？ 以色列外長抵基輔訪問

以色列外長科恩（Eli Cohen）16日抵達基輔，成為自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一位公開訪問烏克蘭的以色列高官。（美聯社）

2023/02/16 18:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列外長科恩（Eli Cohen）16日抵達基輔，成為自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一位公開訪問烏克蘭的以色列高層官員。

《美聯社》報導，科恩到訪之際，恰逢俄羅斯入侵烏克蘭一周年前夕，而西方國家正尋求增加對該國的援助。

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報導指出，自烏俄戰爭爆發以來，以色列在援助烏克蘭和避免與俄羅斯發生摩擦之間走鋼索。與其他西方國家不同，以色列沒有對俄羅斯或俄羅斯官員實施制裁、分享情報或向烏克蘭提供武器，但向烏克蘭提供了人道主義援助，包括一所野戰醫院。

科恩此行將與烏克蘭總統澤倫斯基以及烏國高層員和該國猶太社區的領導人會面。目前尚不清楚，科恩是否會在他的閃電訪問期間，宣布向烏克蘭提供更多援助，或者這次訪問是否意味著以色列進一步涉入俄烏衝突。

此前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在1月30日播出的訪問中表示，他考慮對烏克蘭提供軍援，包括保護以色列不受空襲的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，並願意居中斡旋俄烏戰事。他還證實，美國已把鮮為人知，存放在以色列的軍備彈藥交給烏克蘭。

俄烏兩國境內都有龐大猶太裔人口，據估計以色列1/5人口與俄烏兩國有淵源，也因此以色列對烏俄戰爭謹慎因應，不管是哪任政府都會小心翼翼處理烏俄戰爭，而且以色列雖然沒有提供武器但仍不斷提供關鍵資源。

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