報導俄軍空襲烏克蘭 俄羅斯記者遭判6年徒刑

波諾瑪蓮柯報導俄軍空襲了烏克蘭馬立波，因此被俄羅斯法院判刑。圖為空襲過後的斷垣殘壁景象。（路透）

2023/02/16 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯記者因報導俄軍空襲烏克蘭，導致大量平民身亡，遭俄羅斯法院指控散布「虛假消息」，並重判6年。

根據《CNN》報導，俄羅斯媒體週三（15日）表示，俄羅斯法院已判處記者波諾瑪蓮柯（Maria Ponomarenko）6年監禁，罪名是在Telegram頻道發布了一篇傳遞「虛假消息」的報導。

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波諾瑪蓮柯於去年4月遭拘留，並被檢方指控在她的Telegram上發布「虛假消息」。波諾瑪蓮柯稱俄軍空襲了烏克蘭馬立波（Mariupol）的一家劇院，造成數百人死亡，俄羅斯當局始終拒絕對此事負責。

西西伯利亞（Western Siberia）的巴爾瑙爾（Barnaul）地方法院，日前判處波諾瑪蓮柯在懲戒所服刑6年。巴爾瑙爾地方法院的新聞處更補充，波諾瑪蓮柯在未來五年內「無權從事與新聞網站相關工作，無權使用公眾的資訊傳播管道，包括網際網路在內，為期五年」。

2月初，保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）呼籲俄羅斯當局立即釋放波諾瑪蓮柯，並停止起訴任何「報導、評論烏克蘭戰爭的新聞工作者」。

波諾瑪蓮柯的所屬媒體「RusNews」則在Telegram上發布消息，指出波諾瑪蓮柯竟在受審前，於拘留中心關押了數月之久，導致她產生嚴重心理問題，甚至於去年9月試圖自戕。外媒表示，波諾瑪蓮柯育有2個孩子。

2022年12月1日，保護記者委員會對俄羅斯監獄進行最後一次調查，表示至少有19名記者正被關押。委員會曾透過電子郵件，向俄國司法部徵求波諾瑪蓮柯案件的具體內容，卻並未得到回應。

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