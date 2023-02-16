時隔35年重啟調查 日本島嶼數翻倍

日本地理院重新調查全國島嶼數量，比原數據多兩倍。（美聯社）

2023/02/16 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府時隔35年，重新統計全國島嶼數量，計算結果從6852座倍增至14125座。政府解釋，是由於地圖電子化，調查精確度大幅提升，而最終調查數據預計於3月公布。日本預先表明，雖然島嶼數量增加，但領土與領海的範圍並不會改變，而教科書所記述的資料則可能需要更改。

根據日本共同社報導指出，日本政府重新計算全國島嶼數量，過去幾十年間一直沿用1987年海上保安廳的數據。根據《聯合國海洋公約法》島嶼定義為，自然形成的陸地、四面環水、在漲潮時高於海平面，當年海上保安廳以1：25000比例尺海圖為標準，人工羅列周長100米以上的島嶼，其中未包含湖心島以及河中沙洲等，計算出總記6852座島嶼。

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隨著科技日新月異，調查精準度大幅提升。2022年地理院最新調查，以電子國土基本圖為參考，利用電腦計算，對比過去的航拍圖，排除了人工填海造陸。結果發現包括小型島嶼在內，符合條件的有10萬座以上，再加上周長100米以上的島嶼，竟有14125座，比35年前的記錄多出2倍。

政府也解釋道，過去海上保安廳所作海圖，是為確保航行安全為目的，因此不適用於掌握正確的島嶼數量。電子國土基本圖也是地理院於2014年繪製完成。而新的島嶼參考電子國土基本圖，是2014年地理院繪製。政府補充，領土面積也是以電子國土基本圖為基礎，所以就算島嶼數量增多，國土及領海面積並不會跟著變多。

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