土敘強震驚傳大量詐騙募款！ 專家警告︰多為利用AI繪圖與TikTok進行

〔即時新聞/綜合報導〕土敘邊境6日發生規模7.8百年強震,迄今造成2國4.1萬人罹難。目前2國正在積極處理後續的賑災工作,然而卻傳出有大量不肖人士,利用AI繪圖和TikTok,並以賑災2國災民的名義,到處向各國民眾進行募款活動。

綜合外媒報導,近期有安全專家警告,有不少詐騙集團試圖利用土敘強震,並以「為倖存災民募款」名義,誘騙民眾捐款到虛假的捐款單位和帳戶中。專家指出,這些捐款並不會被用到真正需要幫助的災民身上,反而會被轉入詐騙集團私人的PayPal與加密貨幣帳戶中。

另外,在中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」上,有不少用戶發現TikTok出現許多同樣以捐款給土敘2國災民為目地而拍攝的直播。這些影片創作者會張貼災區的圖片、並不斷重覆播放影片,以及展示救援過程的錄影,同時會在影片中標註「請幫助土耳其」、「為土耳其禱告」和「給地震災民捐款」等標題。

報導還指出,這些直播的TikTok用戶能透過收取直播禮物來賺錢,像是某個TikTok用戶曾直播長達3小時,並展示土耳其某處因地震倒塌的建築物俯瞰畫面,且影片裡還伴隨著爆炸音效,而鏡頭外則有1個帶著笑著的男聲並用中文說出,「請捐款幫助土耳其」。

在另1個TikTok直播影片,則是展示為1名驚慌失措的兒童正從某處爆炸現場逃難的照片,播出這段直播的用戶內容標題為「請幫助實現這目標」,似乎是相觀眾呼籲提供TikTok直播贈禮。然而這張照片並非來自土敘地震的現場,而是2018年被人以「停止阿夫林屠殺」(Stop Afrin Genocide)為題在Twitter上所發佈的。

此外,根據BBC的調查發現,在TikTok進行直播所獲得的贈禮,TikTok平台會從中提成約70%左右,然而TikTok受訪時則聲稱,實際提成比並沒有這麼多。TikTok發言人表示,「我們對土敘2國發生毀滅性的地震,感到深深地悲痛,並為賑災工作一份力,同時我們也致力防範任何人欺詐或誤導捐款的行為發生」。

除了在TikTok出現大量的詐騙募款,Twitter上也出現了有用戶試圖使用AI繪圖來進行詐騙募款。1個名為「Hasan YAKUP」的Twitter用戶先是在個版分享1張煽動情緒的圖片,該圖為1名消防員在倒塌房屋前抱著1名孩童,並在貼文裡附上加密貨幣的帳戶連結來呼籲捐款,且還在12小時轉發了這篇貼文8次。

不過據希臘媒體《頭條報》指出,這篇貼文的附圖並非真實照片,而是愛琴海消防隊前指揮官柯德里蒂斯(Maj Gen Panagiotis Kotridis)利用AI軟體「Midjourney」所創作出來的AI繪圖。對此,BBC請相關研究人員利用相同軟體,並輸入「消防員在地震發生後拯救幼兒,並戴著有希臘國旗頭盔」的指令,結果獲得4張相似的繪圖。

此外,這名Twitter用戶提供的其中一條加密貨幣連結,曾在2018年被用於多條詐騙與垃圾貼文中,而別的連結則曾被貼到俄羅斯社交平台VK的一些色情網站。有媒體嘗試連絡這名用戶,然而他強烈否認自己試圖進行詐騙,並聲稱要是募款成功,就會拿去幫助那些因地震流離失所的災民,還表示有收據能證明自己的行動,不過至今並未見其公開。

Friends, we have launched an aid campaign to reach people who have experienced an #earthquake disaster in Turkey.#btc : 1Jn3C4GiFCzERTWd6nvCc4hTzvK8Viz88y#eth : 0x2cff2ad8f75f68bf4ec5a478e5057b7c348dd61d#Suns #Switch ニンダイ ハイカラシティ ズートピア ハガレンコラボ pic.twitter.com/cs5atIChVg