美軍黑鷹直升機墜毀高速公路爆炸！機上人員全數罹難

2023/02/16 08:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國一架黑鷹直升機當地時間週三下午在阿拉巴馬州的高速公路上墜毀,據悉無人生還,至於機上有多少人、墜毀原因,當局已在進行調查。飛機墜毀畫面也在網路上曝光。

綜合外媒報導,阿拉巴馬州執法機構表示,事故發生在麥迪遜縣附近的53號高速公路上。據一名美國官員稱,這架直升機屬於田納西州國民警衛隊。

麥迪遜縣警長辦公室在下午3點左右接到了911求救電話,目前還不清楚機上有多少人,也不知道航班從哪裡起飛。最先到達現場的急救人員發現直升機在撞擊中爆炸並「被火焰吞沒」,目前沒有汽車被撞擊的消息,依照機身損壞的程度,當局確定沒有倖存者。

從民眾上傳推特的畫面中可見,直升機俯衝時沒有受到旋翼的阻力而高速下降。有目擊者表示,在看到直升機從頭頂飛過前,聽到了像是汽車的聲響,然後「砰」的一聲巨響,就看到飛機撞到地上然後爆炸。

麥迪遜縣警長辦公室在事故發生後關閉該地區的道路,預計整個晚上該地區的交通將出現嚴重延誤。

