為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美軍黑鷹直升機墜毀高速公路爆炸！機上人員全數罹難

    美國一架黑鷹直升機當地時間週三下午在阿拉巴馬州的高速公路上墜毀，遠處就能見到濃煙。（圖擷取自推特影片）

    美國一架黑鷹直升機當地時間週三下午在阿拉巴馬州的高速公路上墜毀，遠處就能見到濃煙。（圖擷取自推特影片）

    2023/02/16 08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一架黑鷹直升機當地時間週三下午在阿拉巴馬州的高速公路上墜毀，據悉無人生還，至於機上有多少人、墜毀原因，當局已在進行調查。飛機墜毀畫面也在網路上曝光。

    綜合外媒報導，阿拉巴馬州執法機構表示，事故發生在麥迪遜縣附近的53號高速公路上。據一名美國官員稱，這架直升機屬於田納西州國民警衛隊。

    麥迪遜縣警長辦公室在下午3點左右接到了911求救電話，目前還不清楚機上有多少人，也不知道航班從哪裡起飛。最先到達現場的急救人員發現直升機在撞擊中爆炸並「被火焰吞沒」，目前沒有汽車被撞擊的消息，依照機身損壞的程度，當局確定沒有倖存者。

    從民眾上傳推特的畫面中可見，直升機俯衝時沒有受到旋翼的阻力而高速下降。有目擊者表示，在看到直升機從頭頂飛過前，聽到了像是汽車的聲響，然後「砰」的一聲巨響，就看到飛機撞到地上然後爆炸。

    麥迪遜縣警長辦公室在事故發生後關閉該地區的道路，預計整個晚上該地區的交通將出現嚴重延誤。

    美國一架黑鷹直升機當地時間週三下午在阿拉巴馬州的高速公路上墜毀，相關單位展開搶救。（圖擷取自推特影片）

    美國一架黑鷹直升機當地時間週三下午在阿拉巴馬州的高速公路上墜毀，相關單位展開搶救。（圖擷取自推特影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東男子進延平山區查水源摔傷 黑鷹直升機救援
    2023/02/10 14:15

    台東男子進延平山區查水源摔傷 黑鷹直升機救援
    希臘F-4戰機墜入愛奧尼亞海 2飛行員下落不明
    2023/01/30 19:30

    希臘F-4戰機墜入愛奧尼亞海 2飛行員下落不明

    年後小腹變大腹 用這一招排便超順暢
    海諾南山男子高山症 台東黑鷹吊掛後送
    2023/01/26 13:43

    海諾南山男子高山症 台東黑鷹吊掛後送
    尼泊爾墜機 68人罹難
    2023/01/16 05:30

    尼泊爾墜機 68人罹難

    急速降溫猝死率高「禦寒被」穩循環！
    蘭嶼護理師撫卹金卡關 銓敘部道歉：明開審查會
    2019/02/12 17:49

    蘭嶼護理師撫卹金卡關 銓敘部道歉：明開審查會
    打撈黑鷹直升機殘骸 飛安會證實：機艙內有黑盒子和2遺體
    2018/04/12 16:06

    打撈黑鷹直升機殘骸 飛安會證實：機艙內有黑盒子和2遺體
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播