台海爭端衝擊全球 美副國務卿籲各國勸阻習近平

2023/02/16 05:54

〔中央社〕美國副國務卿雪蔓今天表示，台海若爆發衝突不只衝擊亞洲安全，也衝擊全球經濟安全，俄烏戰爭就是一大例證。她呼籲各國勸阻中國國家主席習近平，告訴他犯台不是好主意。

在中國偵察氣球升高美中緊張之際，雪蔓（Wendy Sherman）今天受邀出席華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動，就拜登政府對中政策發表談話，並回應華府對台海可能爆發衝突的關切。

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面對台海衝突是否不可避免，雪蔓表示，她當然不希望台海邁向不可避免的衝突之路，許多人或許不知道，全球一半貨運通過台灣海峽，若台海爆發衝突，不只攸關亞洲安全，也攸關全球經濟安全。

雪蔓以俄烏戰爭為例指出，一個地區的衝突將衝擊世界其他地方；俄烏戰爭製造全球能源與糧食不安全，加重全世界通膨壓力，「台海若發生衝突也是如此」。她呼籲各國基於自身利益勸阻中國，表達犯台不是好主意。

談到習近平決心統一台灣，雪蔓說，美國強烈認為不應有任何單方面作為，破壞台海和平與穩定，美國致力支持台灣及其自我防衛的能力，這是依循基於「台灣關係法」、美中三公報及六項保證的「一中政策」。

但她強調，美國政策沒有改變，「一中政策」仍在。她也奉勸中共，不要拿美國議員訪台當藉口，進行軍事行動。

至於華府是否應修改對台政策以強化對中嚇阻力，例如清楚宣示會防衛台灣，或在外交上承認台北，雪蔓表示，她知道外界有很多相關討論，但美國「一中政策」經過時間的考驗，歷經共和黨、民主黨總統。

她說：「我們的想法是這是我們的政策，不應改變，我們支持這項政策，因為它管用。」

雪蔓表示，總統拜登（Joe Biden）上任之初就意識到，中國是這個時代「步步進逼的地緣政治挑戰」，且是唯一同時具備意圖及能力重塑以規則為基礎國際秩序的美國競爭對手。

雪蔓指出，中國行徑外界有目共睹。北京在南海、東海行為挑釁，侵犯香港、新疆與西藏人權，並利用經濟脅迫威脅台灣，美國民眾近期又目睹新一起例證，亦即中國偵察氣球入侵美國領空，明顯侵犯美國主權與國際法，且不只美國，許多國家都曾受害。

她強調，美國永遠會以決心及堅定的信念，回應中共帶來的挑戰，也永遠會捍衛自身利益與理念，促進普世人權價值，起身捍衛以規則為基礎的國際秩序。（編輯：陳正健）1120216

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