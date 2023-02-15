熱帶氣旋才剛來襲！紐西蘭6.0地震 首都居民：地面搖晃20秒

紐西蘭當地時間今晚7點38分（台灣時間今天下午2點38分）發生規模6.0地震，震央在北島、南島間的庫克海峽，首都威靈頓等地居民都能感受明顯震動，美國地質調查所測報這次地震規模為5.7。（圖擷取自美國地質調查所USGS）

2023/02/15 18:28

〔中央社〕紐西蘭北島、南島之間的庫克海峽今天發生規模6.0地震，首都威靈頓（Wellington）居民通報，感受到突然的震動，建築物在搖晃。

法新社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）說，這次地震規模5.7，震央位在紐西蘭兩座主要島嶼北島（North Island）、南島（South Island）之間的庫克海峽（Cook Strait）。

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紐西蘭民防局（Civil Protection Agency）說：「那裡發生大地震！這次地震規模6.0，深度57公里，震央位於帕拉帕拉烏姆（Paraparaumu）西北50公里處。北島廣泛感受到這次地震的威力。」

目前還沒有任何災損的通報，也沒有發布海嘯警報。

但威靈頓居民通報，感覺地面震動10至20秒，就像一列巨型卡車駛過。

地震發生時，紐西蘭正在清理一場毀滅性熱帶氣旋帶來的損害。這場熱帶氣旋造成4人死亡，並在整個北島造成廣泛的破壞。

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