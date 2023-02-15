紐西蘭颶風已釀4死 逾千人失聯

加布里埃爾颶風已造成4人死亡，其中包括一名幼童。圖為颶風帶來的洪水淹沒了紐西蘭北島東海岸。（法新社）

2023/02/15 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕颶風已確定造成紐西蘭4人死亡，包括一名幼童；紐西蘭警方更對死亡人數表示憂慮，強調將持續搜索失聯民眾。

根據《紐西蘭先驅報》報導，紐西蘭官方週三（15日）證實，加布里埃爾颶風（Cyclone Gabrielle）已造成4人死亡，其中包括一名幼童。對此紐國警方表示，他們對死亡人數「深感憂慮」，擔心恐有更多人因颶風受難。目前共有1442人被官方列為失聯人口，豪克斯灣（Hawke's Bay）、吉斯伯恩（Gisborne）的失聯情形尤其嚴峻。

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紐西蘭警方在週三下午發出聲明，指出稍早13時許，豪克斯灣發現一具幼童浮屍，其年齡尚未公佈；稍早一名志願消防員的屍體，則在山崩處附近被人發現；另2名確認的遇難者，則是昨天（14日）被山崩掩埋、及在海岸邊被尋獲。紐西蘭警方表示：「警方向遇難者家屬獻上哀悼之意，並將繼續展開調查」。

已有1442人被登記為「無法聯繫」，所幸目前有111人已回報安全。紐西蘭警方認為，絕大多數失聯人口來自東區豪克斯灣和吉斯伯恩，其餘則來自北島（North Island）各地。警方說：「我們估計大量的失聯報告，是因為通訊中斷所導致。但我們仍確信有許多人在豪克斯灣、吉斯伯恩地區失踪」。

北島至少10500人因這場天災流離失所，其中逾9000人是豪克斯灣一帶的居民，另有3000人在民防中心避難。紐西蘭民眾正面對生命、財產、動物、道路和莊稼的嚴重損失，颶風造成洪水肆虐，中斷了道路、橋樑和社區的聯繫後，已有300多名居民從自家屋頂或水中獲救。

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