中國氣球意外出現？ 美官員：曝光前早已追蹤1週 關島上空北轉

美國一名不願具名官員透露，這個氣球從中國南海升空，朝美國關島路徑前進，疑因飛行期間意外開始向北轉彎，才會進入加拿大、美國領空，故分析人士正在探究，中國當局是否為有意使用間諜氣球進入美國領土。（法新社）

2023/02/15 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國高空偵察氣球入侵美國領空引起各國高度關注，美中雙邊關係也陷入緊繃關係，外媒披露美國官員早就觀察到這個氣球，氣球從中國南海岸升空，朝美國關島路徑前進，疑因飛行期間意外開始向北轉彎，才會進入加拿大、美國領空，分析人士正在探究，中國當局是否為有意使用間諜氣球進入美國領土。

根據《華盛頓郵報》報導，美國一名不願具名官員透露，美國情報與軍事機構早在媒體消息曝光前就已展開追蹤1週左右，氣球從中國海南島升空後，推測其飛行路線為前往美國領土關島上空，但飛行期間意外向北轉，導致飄進阿拉斯加阿留申群島上空，接著在加拿大上空遇到強風，才會飄進美國領空。

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官員指出，因此有分析人士正在探究其中一種可能性，亦即中國並非刻意使用高空偵察氣球進入美國腹地，這個氣球有可能因天氣狀況造成偏離原始飛行路線。報導稱，美方此項新說明顯示，這場造成美中關係緊繃的國際危機，可能至少有一部分是意外失誤所致。

部分美方官員則提出不同看法，指出中國人民解放軍（PLA）過往曾發射高空間諜氣球飛越關島和夏威夷上空監測美國軍事設施，且這個氣球在美國領空長達數日，也引起中國當局內部混亂，中方還辯稱是用來蒐集氣象數據，且氣球進入美國領空是對國家主權的侵犯，進入蒙大拿州上空也許並非偶然，就算真的意外飄進該地區上空，北京當局顯然仍決定抓住機會收集情報。

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