國際記者聯盟揭發秘密承包商 曾暗中干預全球30多場大選

一間位於以色列的承包商公司曾干預超過30場大選，承包商負責人認為自己「行為無不當」。（圖擷取自「衛報」官方推特）

2023/02/15 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕超過全球30多家報業組成的記者聯盟揭發以色列一承包商團隊提供駭客、散布假消息和干預選舉等服務；據了解，該承包商至少介入全球30多場大選。承包商負責人哈南（Tal Hanan）並未透露承包商運作細節，聲稱自己「無任何不當行為」。

根據《衛報》報導，這起調查案件由非營利組織《噤聲報導》（Forbidden Stories）協調，該組織使命旨在保護性命安全被威脅的記者。法國《世界報》（Le Monde）、德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）、西班牙《國家報》（El País）等30多家報業的記者組成聯盟，參與此次調查。

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哈南管理承包商之前，為以色列特種部隊幹員，現年50歲。為了避人耳目，他改用化名「Jorge」（豪爾赫）在承包商暗中操縱選舉，出售駭客服務攻擊社群平台、提供取得假消息權限、操控假消息都是承包商公司服務項目。

當被問及承包商運作相關細節，哈南並沒有回答問題，表示「我沒有任何不當行為」。據悉，這間承包商將假消息武器化，以不著痕跡的方式干預大選。哈南告訴臥底記者，跟承包商洽談合作的對象包含情報機構、政治宣傳活動和民營公司；其業務範圍涵蓋北美洲、中美洲、歐洲和非洲。

據哈南描述，公司團隊在金融、社群軟體和政治競選活動各領域皆擁有專業知識，全球設有6個辦公室。哈南疑似利用登記在以色列國防部底下的公司行散佈假消息之實，這對民主國家而言無疑是一個警訊。

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