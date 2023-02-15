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    英國海灘出現「黑漆漆」落單小海豹 原來天生黑化症

    英國有人發現一隻落單的黑化症小海豹。（翻攝Cornish Seal Sanctuary）

    英國有人發現一隻落單的黑化症小海豹。（翻攝Cornish Seal Sanctuary）

    2023/02/15 14:39

    〔即時新聞／綜合報導〕一提到「小海豹」，大家腦中可能馬上浮現雪白毛茸茸、似麻糬般的可愛生物，不過英國卻有人發現一隻奇特的黑色小海豹，正在一處海灘孤零零地遊蕩；野救援組織馬上伸出援手，原來這隻小海豹罹患了「黑化症」。

    英國康沃爾海豹保護中心（Cornish Seal Sanctuary）介紹道，該中心在本月初收容了一隻奇特的灰海豹；就和其他小海豹一樣，牠有著無敵水汪汪超萌雙眼與一身絨毛，只是體色特殊，全身漆黑，孤身一「豹」在海灘上的高處遊蕩，被散步的好心人目擊。

    好心人通報專責救援康沃爾海岸線上落單、生病小海豹的保護中心，該中心便立刻遣員到場查看，發現這隻小海豹身上有個小傷口，呼吸困難，而且顯然體重過輕；中心馬上收容了這個特殊的寶寶，並將牠命名為「甘草」，名如其「豹」。

    中心表示，甘草是雌性，年齡約10週大，牠罹患了黑化症，所以才有如此特別的模樣；黑化在灰海豹中發生機率為400分之1，尤其毛色較淺的雌海豹更為少見。

    保護中心負責人庫柏（Tamara Cooper）表示，黑化的幼海豹很罕見，甘草是中心近20年內照顧的第4隻黑化海豹；雖然歷經一番劫難，不過甘草依舊是個漂亮寶寶。在中心照護下，甘草狀況已經好轉，目前到中心參觀的遊客可以在育兒池裡看到甘草的活躍，待其狀況允許，中心就會迅速安排野放，讓甘草回到大自然。

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