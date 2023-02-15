注意！泰國推「入境稅」 6月起開徵

泰國政府將從6月1日起，開徵新的「入境稅」。資料照。（法新社）

2023/02/15 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕隨著近期入境泰國遊客大幅增加，泰國政府將從6月起，開徵新的「入境稅」。消息一出，曼谷旅遊公司的股價應聲下跌。

根據《彭博》報導，泰國旅遊和體育部部長拉差吉帕干（Phiphat Ratchakitprakarn）週二（14日）告訴記者，政府已經批准新的「入境稅」政策。往後搭機入境泰國，每次須支付300泰銖（約新台幣270元）；自東南亞鄰國入境、採陸路或水路方式，每次須支付150泰銖（約新台幣135元），入境稅預計於6月1日起開徵。

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拉差吉帕干表示，政府今年透過入境稅，預計可增加約39億泰銖（約新台幣35億元）的收入。其中部分資金將投入旅遊景點開發；部分資金則會提供外國遊客在泰逗留期間「健康和意外保險」。

入境稅受到當地旅遊業者廣泛批評。泰國以佛教寺廟、海灘和國家公園聞名，且好不容易在「後疫情時代」終於湧入大量遊客。隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施取消、中國出境人數激增，估計今年到訪泰國的外國遊客將高達3000萬人次，足足是去年1120萬人次的3倍。

事實上，泰國政府早已規劃對外國遊客收取入境稅，但礙於疫情爆發不斷延後實施。政府去年即表示，該稅將直接納入機票價格；至於陸路、水路入境的徵收方式，則尚在研議當中。

入境稅開徵的消息一傳出，曼谷旅遊公司的股票應聲下跌。曼谷暹羅樂園（Siam Park City）總經理盧安加勒（Wuthichai Luangamornlert）受訪表示，對入境稅表示歡迎，但他也補充：「必須確實收取費用，並嚴格控管其使用，以避免日後產生任何問題」。

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