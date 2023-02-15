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    烏克蘭近6千未成年人被關進俄國再教育營 灌輸親俄思想

    自烏俄戰爭開始以來，約有6000名烏克蘭未成年人被送往俄羅斯再教育營灌輸親俄思想。圖為烏克蘭兒童。（美聯社）

    自烏俄戰爭開始以來，約有6000名烏克蘭未成年人被送往俄羅斯再教育營灌輸親俄思想。圖為烏克蘭兒童。（美聯社）

    2023/02/15 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭人權倡議組織《衝突觀察站》公布最新報告，近6000名年齡從4個月到17歲不等的烏克蘭未成年人被關進俄羅斯再教育營，報告作者指出，俄羅斯的再教育營是一種非常明顯的手段，「試圖系統性地抹去烏克蘭的歷史、文化和語言」。

    綜合外媒報導，由美國國務院創立的烏俄戰爭人權倡議組織《衝突觀察站》（Conflict Observatory）是耶魯大學公衛學院人道主義研究實驗室的一部分，目的在於搜集俄羅斯侵犯烏克蘭人權的證據。

    自俄羅斯展開軍事入侵行動開始，約有6000名烏克蘭兒童及青少年被迫遠離家園，安置在克里米亞和西伯利亞43個營地和機構中；烏克蘭政府指控，目前已有超過1.4萬名未成年人被驅逐到俄羅斯，其中某些未成年人甚至遭受性剝削對待。

    報告作者雷蒙（Nathaniel Raymond）表示，俄羅斯透過政府主導的系統性手段「再教育烏克蘭未成年人」，亦包括俄羅斯家庭領養未成年人，強迫他們留在俄羅斯生活。雷蒙抨擊俄羅斯此舉已然違反《日內瓦公約》，背離人道主義。

    據悉，俄羅斯當局在再教育營灌輸親俄愛國主義，並讓烏克蘭未成年人接受軍事訓練、親訪「愛國」景點、與俄羅斯退役軍人進行對話。俄羅斯始終否認建造再教育營的指控，稱指控都是不實幻想，且毫無根據。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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