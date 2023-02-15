指政壇常分派別 矢板明夫：中國否定派系卻鬥得你死我活

矢板明夫發文分享，不管是日本政壇還是民進黨，都有不同的派系存在，但這並非壞事，反觀中國雖否定派系，實際上卻鬥爭得「你死我活」。圖為示意圖。（美聯社）

2023/02/15 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三的胞弟岸信夫，本月初以健康因素正式辭去眾議員職務，資深媒體人矢板明夫發文指出，預估之後將由其兒子岸信千世挑戰眾議院議員的席位，岸信千世也被視為是「安倍派」的接班人。他也分享不管是日本政壇還是民進黨，都有不同的派系存在，但這並非壞事，反觀中國雖否定派系，實際上卻鬥爭的「你死我活」。

岸信夫本月初以健康因素正式辭去眾議員職務，眾議員缺額將於4月23日進行補選，岸信夫也向後援會正式介紹，先前擔任其秘書的長子岸信千世，岸信千世也以「準備好了」向外界表明他參選的決心。

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矢板明夫昨發文指出，依照岸信千世的血統、能力，以及周圍的期待，他日後很有可能成為一個有力的政治人物，也可能成為將來「安倍派」的接班人。他也指日本的自民黨有很多派系，其中最大的安倍派，其實最早就是「岸派」，是安倍的外祖父、前首相岸信介主導的派系。

矢板明夫說，雖然一直有在政治上應該要消除派系的說法，但現實上往往不能實現，甚至哪怕是三兄弟，也會分成兩派。不過日本的政治把派系放在檯面上，大家進行良性競爭，「鬥而不破」，對此矢板明夫認為，這是一種健全民主社會的表現。

矢板明夫也比較，台灣的民進黨有一般人熟知的新潮流、英系、正國會，這些派系都是明面上的，某種意義上，可能和日本比較相似。反觀中國這樣的獨裁政權，雖然明面上都否定派系的存在，都要求「思想統一、定於一尊」，但中共的歷史實際上就是一部血淋淋、「你死我活」的鬥爭史。至於台灣的國民黨，也好像不太願意承認自己黨內有派系存在，似乎有更多中國政治的特點。

日本前首相安倍晉三的胞弟岸信夫（見圖），本月初以健康因素正式辭去眾議員職務，資深媒體人矢板明夫發文指出，預估之後將由其兒子岸信千世挑戰眾議院議員的席位。（路透）

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