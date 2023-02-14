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    女兒還沒吃完！日本拉麵店急趕走完食爸爸 兩派網友爭論

    日本網友分享，帶著女兒到拉麵店用餐，結果自己吃完後竟被店員要求「離座到店外等候」引發熱議；示意圖。（示意圖）

    日本網友分享，帶著女兒到拉麵店用餐，結果自己吃完後竟被店員要求「離座到店外等候」引發熱議；示意圖。（示意圖）

    2023/02/14 20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕為了拚翻桌率嗎？日本一名網友分享，日前帶著女兒到拉麵店用餐，自己吃完後就坐在一旁等待女兒，沒想到突然被店員請離座位，無奈之下只好在外面等候，貼文曝光後吸引不少網友兩極討論。

    日本一名整骨師在推特上指出，日前帶著女兒到拉麵店用餐，但因為自己先吃完於是被店員請出店外。當下他向店員解釋自己不是賴著不走，只是想在一旁等待女兒吃完，但店家仍以「後面還有客人在等」為由要求他先離開。無奈之下，該名整骨師只好先走出店外，而女兒見狀也沒把拉麵吃完，馬上跟著出去。

    貼文曝光後，有一派網友不解店家的行為，留言批評「直接趕客人是有些沒禮貌」、「除非真的待很久，不然應該可以通融一下吧」、「待客之道消失了」、「為了翻桌率有點偏激」。不過也有部分網友認為「女兒不能自己在店內吃完嗎？」、「拉麵店就是拼翻桌率呀」、「帶著小孩去吃拉麵，就可能碰上這種事」。

    據日媒《J-CASTニュース》報導，該間拉麵店也針對事件做出回應，表示因為店家很重視翻桌率，才會提出這個要求，但可能是在說明的過程不夠完全才會引起誤會，並在推特上發出道歉公告，承諾會聽進各方建議，並改善態度。

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