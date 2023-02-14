無恥！ 中國官員謊稱為土國建造「世界主跨最長吊橋」 狠遭韓媒打臉

中國駐北愛爾蘭大使館總領事張美芳，謊稱土耳其1915恰納卡萊大橋（1915 Canakkale Bridge），是由中國負責興建。（翻攝自推特）

2023/02/14 17:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其震災後有當地災民反映，一些中國官媒記者試圖賄賂災民，要求他們受訪時批評土耳其政府救災不力並表達不滿，還引導他們讚揚中國救援隊，遭到災民拒絕。如今又傳出，中國官員謊稱「中國製造的大橋抗住了土耳其大地震」，遭韓媒打臉！

據《朝鮮日報》報導，中國駐北愛爾蘭大使館總領事張美芳13日在推特發布推文，一同發布的11秒影片中，可以看到橫跨土耳其西部達達尼爾海峽、世界主跨長度（即橋塔間距）最長4.6公里的吊橋——1915恰納卡萊大橋（1915 Canakkale Bridge）的雄偉場面。她還在片中打上了「#中國技術」（China Tech）的標籤。

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但這並非事實，該橋實則由一家名為「李舜臣隊」的南韓建設公司承建。

報導稱，2017年3月，大林產業（現名為DL E&C）和SK建設（現名為SK ecoplant）共同拿到了土耳其政府的這個訂單。這是一個耗資3.2兆韓元（約合新台幣760億元）的超大型工程，大橋於去年3月18日開通，全長4.6公里，是世界主跨最長吊橋。該橋還擁有高度318公尺主塔，將大橋拉起的鋼筋強度達到1960兆帕，是歷史最高值。

報導提到，由中國駐北愛爾蘭外交官發布的「假消息」，點擊量超過160萬次，中國駐法國大使館官方推特也轉發了這條推文，並用法語配文稱：「中國在土耳其建造的吊橋抗住了地震。」目前，原推文雖已經刪除，但中國駐法國大使館官推上的影片和推文仍保留著。

《朝鮮日報》指出，1915恰納卡萊大橋與最近發生大地震的土耳其南部和敘利亞北部之間，相隔超過1000公里，這個距離徒步需要走248個小時，乘車也需要近14個小時的時間。雖然此次地震是規模7.8的強震，但用「抗住地震」來形容這座大橋，還是多少有些誇張。

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