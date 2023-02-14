美F-16出擊休倫湖落漆？ 美官員爆：發射首枚飛彈未命中

有美國官員指出，在休倫湖上空執行任務的F-16戰機，發射「響尾蛇」飛彈並非一發命中不明飛行物，而是發射第二發之後才擊落目標。（路透）

2023/02/14 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕美軍F-16戰機12日在美國和加拿大邊界附近的密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個八角形的不明飛行物體，是美國戰機二月以來第四次進行類似行動。不過有美國官員指出，F-16戰機所發射的AIM-9X「響尾蛇」飛彈並非一發命中，而是發射第二發之後才擊落目標。

綜合外媒報導，美國國防部指出，在當天下午2點42分左右，一架F-16發射一枚AIM-9X飛彈，擊落了一個飛行在休倫湖上空6100公尺的空中物體。但有官員對請繼續往下閱讀...

" target="_blank">《福斯新聞》爆料，F-16發射的第一枚「響尾蛇」飛彈並沒有命中目標，而是發射第二枚後才將目標擊落，目前也不清楚沒擊中目標的飛彈最後掉落何處。

美國國防部與白宮先前並沒有揭露「首發未命中」的相關訊息，但北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）在12日的記者會透露，由於該物體的體積較小，很難瞄準該物體，雷達導引飛彈的命中率較低，戰機的機砲也難以命中。

《CNN》報導指出，飛行員選用短程的「響尾蛇」飛彈以熱追蹤模式瞄準該物體，但首枚飛彈射失，目前還不清楚飛彈在發射過程中出現什麼問題。

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