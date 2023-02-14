為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美F-16出擊休倫湖落漆？ 美官員爆：發射首枚飛彈未命中

    有美國官員指出，在休倫湖上空執行任務的F-16戰機，發射「響尾蛇」飛彈並非一發命中不明飛行物，而是發射第二發之後才擊落目標。（路透）

    有美國官員指出，在休倫湖上空執行任務的F-16戰機，發射「響尾蛇」飛彈並非一發命中不明飛行物，而是發射第二發之後才擊落目標。（路透）

    2023/02/14 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍F-16戰機12日在美國和加拿大邊界附近的密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個八角形的不明飛行物體，是美國戰機二月以來第四次進行類似行動。不過有美國官員指出，F-16戰機所發射的AIM-9X「響尾蛇」飛彈並非一發命中，而是發射第二發之後才擊落目標。

    綜合外媒報導，美國國防部指出，在當天下午2點42分左右，一架F-16發射一枚AIM-9X飛彈，擊落了一個飛行在休倫湖上空6100公尺的空中物體。但有官員對請繼續往下閱讀...

    " target="_blank">《福斯新聞》爆料，F-16發射的第一枚「響尾蛇」飛彈並沒有命中目標，而是發射第二枚後才將目標擊落，目前也不清楚沒擊中目標的飛彈最後掉落何處。

    美國國防部與白宮先前並沒有揭露「首發未命中」的相關訊息，但北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）在12日的記者會透露，由於該物體的體積較小，很難瞄準該物體，雷達導引飛彈的命中率較低，戰機的機砲也難以命中。

    《CNN》報導指出，飛行員選用短程的「響尾蛇」飛彈以熱追蹤模式瞄準該物體，但首枚飛彈射失，目前還不清楚飛彈在發射過程中出現什麼問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    間諜氣球凸顯中俄監視行動增加 北約秘書長：需要警戒
    2023/02/14 08:48

    間諜氣球凸顯中俄監視行動增加 北約秘書長：需要警戒
    休倫湖上空不明飛行物是外星人？ 美將領：不排除任何可能性
    2023/02/13 11:50

    休倫湖上空不明飛行物是外星人？ 美將領：不排除任何可能性

    長榮大學週邊機能多樣化 生活所需一應俱全
    休倫湖上空不明物體飛越美國多州 拜登下令擊落
    2023/02/13 07:53

    休倫湖上空不明物體飛越美國多州 拜登下令擊落
    美軍在美加邊境休倫湖上空擊落不明飛行物 已是本月第4次
    2023/02/13 06:45

    美軍在美加邊境休倫湖上空擊落不明飛行物 已是本月第4次

    景氣連兩藍 統一台股基金進場好時機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播