為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    颶風侵襲 紐西蘭宣布全國進入緊急狀態

    紐西蘭宣布因颶風造成巨大災情，全國進入「緊急狀態」。圖為奧克蘭地區漲潮，路面被大水覆蓋。（路透）

    紐西蘭宣布因颶風造成巨大災情，全國進入「緊急狀態」。圖為奧克蘭地區漲潮，路面被大水覆蓋。（路透）

    2023/02/14 12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭週二（14日）宣布，因颶風造成巨大災情，全國即刻進入「緊急狀態」。

    根據《路透》報導，紐西蘭週二宣布進入「國家緊急狀態」，原因是加布里埃爾颶風（Cyclone Gabrielle）引發了大範圍的洪水、山崩和巨浪，迫使紐國政府緊急將民眾撤離。過去紐西蘭曾2次頒布「國家緊急狀態」，分別是2011年基督城地震、和2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行。

    紐西蘭總理葉建事（Chris Hipkins）告訴記者：「對全國各地的紐西蘭人而言，這是一個重要的夜晚，尤其是北島（North Island）北部，許多家庭流離失所、許多房屋斷電，全國都遭受嚴重破壞」。加布里埃爾颶風現位於奧克蘭（Auckland）以東100公里處，靠近紐國北島的東岸，預計將朝東南偏東移動，大致與海岸平行。

    紐西蘭應急管理部長麥坎納蒂（Kieran McAnulty）表示，紐西蘭目前正處於颶風最嚴峻的階段，預計往後會有更多降雨和強風。麥坎納蒂也補充，該國遭受大範圍的洪水、山崩及道路和基礎設施破壞。

    隨著氣旋移動，惡劣氣候將進一步延伸至南島（South Island）。當局已經疏散了靠近海岸線的居民，並不斷敦促人們前往避難；且因為河流上漲，道路被破壞、電信服務中斷，部分城鎮甚至已無法對外聯繫。總理葉建事指出，目前無法估計離家避難的人數，但確認未有死亡情形。

    紐西蘭議會將因為颶風休會至2月21日。當地媒體公布了人們被洪水包圍、受困建築物屋頂的驚險畫面，及土石滑落衝擊房屋、洪水淹沒道路的駭人影像。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    熱帶氣旋肆虐紐西蘭！上百航班取消 總理也受困
    2023/02/14 00:04

    熱帶氣旋肆虐紐西蘭！上百航班取消 總理也受困
    紐西蘭政府宣布：不要求中國旅客出示陰性證明
    2023/01/04 16:40

    紐西蘭政府宣布：不要求中國旅客出示陰性證明

    親民總價 北屯區居住趨勢引起民眾共鳴
    mRNA疫苗惹議 紐西蘭父母拒絕孩子手術輸血槓上政府
    2022/12/06 18:36

    mRNA疫苗惹議 紐西蘭父母拒絕孩子手術輸血槓上政府
    菲律賓南部爆發洪水、山崩 至少31人死亡
    2022/10/28 16:22

    菲律賓南部爆發洪水、山崩 至少31人死亡

    直播全認了！網嗨翻：飛龍13年都沒變
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播