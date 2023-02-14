颶風侵襲 紐西蘭宣布全國進入緊急狀態

紐西蘭宣布因颶風造成巨大災情，全國進入「緊急狀態」。圖為奧克蘭地區漲潮，路面被大水覆蓋。（路透）

2023/02/14 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭週二（14日）宣布，因颶風造成巨大災情，全國即刻進入「緊急狀態」。

根據《路透》報導，紐西蘭週二宣布進入「國家緊急狀態」，原因是加布里埃爾颶風（Cyclone Gabrielle）引發了大範圍的洪水、山崩和巨浪，迫使紐國政府緊急將民眾撤離。過去紐西蘭曾2次頒布「國家緊急狀態」，分別是2011年基督城地震、和2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行。

請繼續往下閱讀...

紐西蘭總理葉建事（Chris Hipkins）告訴記者：「對全國各地的紐西蘭人而言，這是一個重要的夜晚，尤其是北島（North Island）北部，許多家庭流離失所、許多房屋斷電，全國都遭受嚴重破壞」。加布里埃爾颶風現位於奧克蘭（Auckland）以東100公里處，靠近紐國北島的東岸，預計將朝東南偏東移動，大致與海岸平行。

紐西蘭應急管理部長麥坎納蒂（Kieran McAnulty）表示，紐西蘭目前正處於颶風最嚴峻的階段，預計往後會有更多降雨和強風。麥坎納蒂也補充，該國遭受大範圍的洪水、山崩及道路和基礎設施破壞。

隨著氣旋移動，惡劣氣候將進一步延伸至南島（South Island）。當局已經疏散了靠近海岸線的居民，並不斷敦促人們前往避難；且因為河流上漲，道路被破壞、電信服務中斷，部分城鎮甚至已無法對外聯繫。總理葉建事指出，目前無法估計離家避難的人數，但確認未有死亡情形。

紐西蘭議會將因為颶風休會至2月21日。當地媒體公布了人們被洪水包圍、受困建築物屋頂的驚險畫面，及土石滑落衝擊房屋、洪水淹沒道路的駭人影像。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法