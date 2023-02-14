為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    葡萄牙天主教會神職人員虐待4815名兒童 25起移交檢察機關

    葡萄牙天主教成立獨立調查委員會，公布最新數據，表示自1950年代迄今共有4815名兒童遭葡萄牙天主教會虐待。圖為保護未成年人聖座委員會成員Hans Zollner。（法新社）

    葡萄牙天主教成立獨立調查委員會，公布最新數據，表示自1950年代迄今共有4815名兒童遭葡萄牙天主教會虐待。圖為保護未成年人聖座委員會成員Hans Zollner。（法新社）

    2023/02/14 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕根據葡萄牙天主教「獨立調查委員會」日前公布，1950年代迄今約有4815名兒童遭葡萄牙天主教神職人員虐待，大部分案件雖已過追溯期限，仍有25起虐待案件已移交檢察機關進行調查。

    綜合外媒報導，「獨立調查委員會」聽取遭虐倖存者陳述證詞，於13日公開最新數據，共有4815名兒童遭天主教神職人員虐待。委員會負責人斯特雷赫特（Pedro Strecht）表示，這些證詞有助於教會建立更大的受害者網絡，稱「葡萄牙現在很難忽視兒童性虐待所帶來的創傷」。

    其中一名現年43歲不願具名的受害者向媒體透露，當她17歲還是一名修女，一名牧師趁她在懺悔時強姦她。因葡萄牙高達80%人口信仰天主教，這使她不知該如何開口，多年來只能將這件事封存變成秘密，但她坦承「越來越難獨自面對這類事情」。

    葡萄牙主教會議（CEP）主席奧內拉斯（José Ornelas）表示，虐童醜聞重創教會形象，他希望這項調查標誌著一個新的開始，並祈求受害者寬恕。據悉，葡萄牙主教將於3月召開會議，將盡可能剷除虐童禍害根源，天主教教宗方濟各則可能會在8月拜訪里斯本時與受害者見面。

    除了葡萄牙，澳洲、法國、德國、愛爾蘭和荷蘭等多個國家也已展開相關調查。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4歲童遭熱湯灌嘴、刀刺身 恐怖爸媽管教幾近「凌虐」判刑
    2023/02/09 17:23

    4歲童遭熱湯灌嘴、刀刺身 恐怖爸媽管教幾近「凌虐」判刑
    單親媽開記者會控虐童 保母判刑6月、媽媽也判拘役59日
    2023/02/09 11:12

    單親媽開記者會控虐童 保母判刑6月、媽媽也判拘役59日

    親民總價 北屯區居住趨勢引起民眾共鳴
    保守派揭與前教宗關係緊張 方濟各指控不道德圖利
    2023/02/06 18:08

    保守派揭與前教宗關係緊張 方濟各指控不道德圖利
    只因一直哭 桃園10月大男嬰慘遭生母和阿姨等3人聯手虐死
    2023/02/04 14:56

    只因一直哭 桃園10月大男嬰慘遭生母和阿姨等3人聯手虐死

    直播全認了！網嗨翻：飛龍13年都沒變
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播