葡萄牙天主教會神職人員虐待4815名兒童 25起移交檢察機關

葡萄牙天主教成立獨立調查委員會，公布最新數據，表示自1950年代迄今共有4815名兒童遭葡萄牙天主教會虐待。圖為保護未成年人聖座委員會成員Hans Zollner。（法新社）

2023/02/14 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕根據葡萄牙天主教「獨立調查委員會」日前公布，1950年代迄今約有4815名兒童遭葡萄牙天主教神職人員虐待，大部分案件雖已過追溯期限，仍有25起虐待案件已移交檢察機關進行調查。

綜合外媒報導，「獨立調查委員會」聽取遭虐倖存者陳述證詞，於13日公開最新數據，共有4815名兒童遭天主教神職人員虐待。委員會負責人斯特雷赫特（Pedro Strecht）表示，這些證詞有助於教會建立更大的受害者網絡，稱「葡萄牙現在很難忽視兒童性虐待所帶來的創傷」。

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其中一名現年43歲不願具名的受害者向媒體透露，當她17歲還是一名修女，一名牧師趁她在懺悔時強姦她。因葡萄牙高達80%人口信仰天主教，這使她不知該如何開口，多年來只能將這件事封存變成秘密，但她坦承「越來越難獨自面對這類事情」。

葡萄牙主教會議（CEP）主席奧內拉斯（José Ornelas）表示，虐童醜聞重創教會形象，他希望這項調查標誌著一個新的開始，並祈求受害者寬恕。據悉，葡萄牙主教將於3月召開會議，將盡可能剷除虐童禍害根源，天主教教宗方濟各則可能會在8月拜訪里斯本時與受害者見面。

除了葡萄牙，澳洲、法國、德國、愛爾蘭和荷蘭等多個國家也已展開相關調查。

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