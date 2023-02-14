俄軍強硬奪城失利 烏軍：一支俄軍精銳旅已被消耗殆盡

烏軍官員指出，第155獨立近衛海軍陸戰旅在攻打布格列達爾的戰事中，幾乎全數消耗殆盡。（美聯社）

2023/02/14 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，烏俄兩軍仍在烏東激戰，有烏軍官員指出，俄軍在猛攻布格列達爾（Vuhledar）時損兵折將，第155獨立近衛海軍陸戰旅在攻打布格列達爾的戰事中幾乎全數消耗殆盡。

根據美國政治新聞網站「政客」（Politico）報導，烏克蘭國防軍發言人狄米崔許夫斯基（Oleksiy Dmytrashkivskyi）指出，有大量俄軍在頓內茨克州的布格列達爾與馬林卡（Marinka）一帶戰死，第155獨立近衛海軍陸戰旅在布格列達爾每天都有150至300名海軍陸戰隊員戰死，該旅有大約5000名士兵，大多都被戰死、受傷獲被烏軍俘虜。

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狄米崔許夫斯基表示，第155獨立近衛海軍陸戰旅作為俄軍精銳部隊，自從入侵烏克蘭之後就多次參與戰事，但該旅已經重新整編過幾次，戰爭初期在攻打伊爾平（Irpin）和布查（Bucha）後首度整編，在頓內茨克被擊敗後也整編過一次，「現在幾乎整個旅都在布格列達爾被摧毀」。

烏東前親俄軍官、知名俄國軍事部落客吉爾金（Igor Girkin）在社群媒體Telegram批評俄羅斯指揮官「完全是白癡」，不會從失敗中吸取教訓，布格列達爾附近的俄軍因為不得不在狹窄道路上以縱隊前進，加上部隊過於集中烏軍砲兵射擊準確，俄軍損失了30多輛裝甲車，有大批海軍陸戰隊員、特種部隊和士兵死亡。

吉爾金坦言，俄軍在布格列達爾的損失結果都是「單方面被殺害」，烏克蘭人像在射擊場射擊一樣射殺俄軍。吉爾基認為，在布格列達爾附近的失敗象徵俄軍在頓內茨克前線的進攻已結束。

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