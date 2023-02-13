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    美軍在加拿大邊界附近擊落飛行物體 2月第4次

    2023/02/13 05:54

    〔中央社〕美國密西根州國會議員柏格曼表示，美國軍方在美國和加拿大邊界附近的休倫湖上方擊落一個飛行物體。這是美國戰鬥機本月第4次進行類似攔截。

    路透社報導，聯邦眾議院議員柏格曼（Jack Bergman）在推特帳號推文表示，美軍已經讓休倫湖（Lake Huron）上方的另外一個「物體停止運作」（decommissioned），並且強調「我感謝我們戰鬥機飛行員的果斷行動」。

    與此同時，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，調查人員正在搜尋昨天在育空地區（Yukon Territory）上空遭到美國戰鬥噴射機擊落的不明飛行物體殘骸。

    杜魯道啟程前往育空參加之前就安排的募款活動前告訴記者：「回收團隊正在現場，希望找到並且分析這個物體。公民的安全是我們首要之務，那是我為何決定擊落那個不明物體的原因。」

    一艘白色、引人注目的中國飛艇本月稍早侵入美國領空後，北美已經進入高度警戒。

    那顆飛在200英尺高空的氣球導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於計劃啟程之前延後訪問中國，華府指控北京運用那顆氣球監控美國。

    擔心遭到監控，美國官員保持高度警戒。

    美國官員於24小時內兩度短暫關閉領空後又重新開放。聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）今天對密西根湖（Lake Michigan）上空宣布「臨時飛航限制」。美軍戰鬥機昨天則緊急升空，就蒙大拿州一起雷達異常事件展開調查。1120213

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