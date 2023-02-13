為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    排球校隊39人客死土耳其 北賽普勒斯悲慟送葬

    2023/02/13 04:00

    〔中央社〕北賽普勒斯土耳其共和國一個城鎮民眾今天為上週命喪土耳其強震39人中的最後兩人送葬。包括24名兒童在內的39人團隊赴土耳其參加排球比賽，不幸遭遇強震而客死異鄉。

    路透社報導，24名兒童年齡介於11到14歲，一行人還包括10名家長、4名教師和1名教練，他們一起住在土耳其東南部重災區阿德亞曼市（Adiyaman）的旅館裡。旅館在強震中遭到夷平，這39人被埋在瓦礫推下。

    土耳其裔塞普勒斯人掌控的北賽普勒斯東岸城市法馬古斯塔（Famagusta）土耳其馬阿里夫學校（Turkish Maarif College）排球隊前往阿德亞曼參加比賽，不幸遭遇6日凌晨襲擊土耳其南部和敘利亞的這場毀滅性強震。

    大批民眾10日、11日接連參加在法馬古斯塔的葬禮後，今天有數以百計人出席教練切廷塔什（Osman Cetintas）和球員克勒奇（Havin Kilic）的葬禮。

    包括中學生在內的送葬民眾對著兩具棺木祈禱、悲泣。兩具棺木中間放了一顆排球。

    截至今天，土、敘強震罹難人數以已經超過3萬3000人，這個數字料將繼續增加。1120213

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播