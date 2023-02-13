賽普勒斯總統決選出口民調 前外長領先

2023/02/13 01:06

〔中央社〕國營賽普勒斯廣播公司報導，賽普勒斯總統候選人、前外交部長克里斯托多里底斯在今天的第2輪決選出口民調中領先。

路透社引述賽普勒斯廣播公司（CyBC）報導，克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）得票率介於50.5%和53.5%之間，對手馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）則介於46.5%和49.5%之間。

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其他廣播電視台也報導克里斯托多里底斯領先。

49歲的克里斯托多里底斯曾任外交部長；66歲的馬羅伊安尼斯曾在跟土耳其裔賽普勒斯人和談時擔任主談代表，還當過賽普勒斯常駐聯合國代表。

克里斯托多里底斯獲得中間派和中間偏右派政黨支持，馬羅伊安尼斯則有左翼的勞動人民進步黨（AKEL）相挺，兩人都聲稱自己是獨立候選人。

下一任賽普勒斯總統將面臨的問題包括：與土耳其裔賽普勒斯人的統一談判陷入僵局、通膨飆漲衍生的勞動爭議、貪腐醜聞餘波、不法移民數量激增等。

賽普勒斯總統大選每5年舉行一次，現任總統是立場保守民主大會黨（DISY）的阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades），他2013年開始執政，2018年連任成功，依法不得角逐第3任期。DISY領導人尼奧斐托（Averof Neofytou）在5日的首輪選舉中落居第3，無緣決選。1120213

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