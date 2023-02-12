土敘強震逾3萬死 敘利亞救援組織狂接電話救人命

在敘利亞反抗軍控制的西北部，怪手挖掘著民宅廢墟，白頭盔成員阿布杜拉曼（Abdel Qader Abdelrahman）一邊盯著瓦礫堆，希望看到底下還有人能排除萬難活下來。（路透）

2023/02/12 23:25

〔中央社〕土耳其靠近敘利亞邊界6日發生強震，兩國累計逾3萬人罹難。在內戰未歇的敘利亞，反抗軍控制區受災嚴重，救援團體「白頭盔」成員5天以來努力不懈，接聽所有電話來拯救人命。

法新社報導，聯合國（UN）今天譴責未能把亟需的援助，送進被敘利亞內戰蹂躪的區域，同時警告，這場已導致土、敘兩國逾3萬人死亡的地震，罹難人數恐將翻倍。

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在敘利亞反抗軍控制的西北部，怪手挖掘著民宅廢墟，白頭盔成員阿布杜拉曼（Abdel Qader Abdelrahman）一邊盯著瓦礫堆，希望看到底下還有人能排除萬難活下來。

阿布杜拉曼當過學校校長，他受到「白頭盔」（White Helmets）在敘利亞12年內戰的人道任務所吸引，去年加入白頭盔擔任救護人員。這場內戰使得敘利亞四分五裂，不同區域受到互相敵對的武裝團體控制。

6日的致命地震迫使阿布杜拉曼承擔更直接的搜救角色，目前敘利亞全境死亡人數已超過3500人，反抗軍掌控區域有2000多人罹難。

阿布杜拉曼告訴路透社，「我們已經工作5天」，這段日子他從未回家或看到家人，「我們接聽所有求救電話」。

「每當我們抬出還活著的人，就會忘記所有痛苦和疲憊，以及發生在我們身上的一切…我們的目標是從這次毀滅中救出人命。」

成立於2014年的白頭盔正式名稱是「敘利亞民防」（Syria Civil Defence），過去他們大膽行動，從敘利亞政府軍和俄羅斯轟炸後的建物殘骸中救人，獲得西方激賞。

白頭盔成員來自民間，當中不乏烘焙師、藥劑師和工程師。他們在政府控制區以外、被伊斯蘭主義反抗團體掌控的區域工作，而這些地方都受到嚴重空襲和砲擊。

白頭盔表示，過去幾年來，組織已失去數百名志工，包括這次地震遇難的4人，但他們已拯救數以千計的人命。1120212

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