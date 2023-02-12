烏克蘭想用英國長程飛彈攻克里米亞 俄嗆「加倍奉還」

罕見的岸置機動型魚叉飛彈系統。（圖擷取自波音官網）

2023/02/12 16:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對英國媒體日前報導，基輔準備使用英國軍援的長程飛彈，打擊2014年遭莫斯科併吞的克里米亞半島。對此，俄羅斯官員警告，此舉將使烏克蘭受到強度超出數倍的「強力回擊」。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，克里米亞議會人民外交與民族關係委員會主席格姆佩爾警告，烏克蘭軍隊如果試圖用英國飛彈襲擊克里米亞，將受到強度超出數倍的「強力回擊」。

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格姆佩爾稱：「他們應當明白，如果他們打擊俄羅斯領土——克里米亞，將遭到強大且超出數倍的回擊。」

格姆佩爾表示，基輔政權和許多西方國家錯誤地將俄羅斯經過深思熟慮的友好政策，理解為軟弱。他指出：「我們有足夠的軍力和武器讓侵略者了解自己有幾兩重。克里米亞人對所有敵對攻擊的態度非常堅決，做好了捍衛領土、和平和幸福的準備。」

此前，俄羅斯前總統、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）5日警告稱，對克里米亞的襲擊將被視為升級衝突，他敦促烏克蘭當局搞清楚，俄方注定將動用任意類型的武器，對此類進攻擊予以反擊。

烏克蘭總統澤倫斯基及英國首相蘇納克8日簽署「英烏團結聲明」，澤倫斯基呼籲西方提供戰機及長程導彈，警告缺乏軍援恐讓戰爭陷入停滯，蘇納克談及軍援則直言「沒有什麼事情是不能談的」。

英國《每日郵報》爆料，英國可能提供魚叉反艦飛彈（Harpoon anti-ship missiles），其射程約150英里（約241公里），造價約120萬英鎊（約新台幣4380萬元）。《泰晤士報》報導，暴風影巡弋飛彈（Storm Shadow）也在討論之列，其射程約250英里（約402公里），造價220萬英鎊（約新台幣8028萬元）。

暴風影巡弋飛彈是世界上第一種真正的匿蹤巡弋飛彈。為避開雷達的探測，這種飛彈能在距地面不到100公尺的低空飛行。（取自MBDA官網）

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