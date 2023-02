華府警告︰穿Canada Goose外套恐淪搶匪目標

2023/02/12 18:59

首次上稿 17:40

更新時間 18:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國首都華盛頓下月迎來賞櫻季,不過,旅客要注意,當地政府提醒,當地已發生2起旅客穿著昂貴Canada Goose外套遭搶案例,提醒居民、旅客多加留意。

根據《福斯新聞》報導,在賞櫻景點喬治華盛頓大學霧谷校區(Foggy Bottom campus,George Washington University)已發生2起Canada Goose外套搶案。

本月初受害者朱利安(Julian Kaufman)表示,他當時與妻子、兒子大白天在杜邦環島(DuPont Circle)散步就被嫌犯持槍搶下他們外套。他來自紐約,還一直住在治安不太好地區,算是有能力面對這些事情,起先還以為對方開玩笑,沒想到就這樣被搶了。

另一起搶劫案發生在上月的一名學生身上,他在中午時段人潮多的商業區遭3名歹徒包圍,其中一人對他喊「把夾克給我」,接著3人對他拳打腳踢,所幸警方隨後趕到並逮捕3名歹徒。

《福斯新聞》分析,一件Canada Goose外套最高要價1500美元(新台幣約4萬5000元)因此成為搶劫犯目標,芝加哥上月還發生Canada Goose店家遭竊案,2016年以來,該品牌外套就成為竊賊最愛。

If you plan visiting DC, don’t wear the Canada Goose jackets bc you’ll get ROBBED of your jacket! ???? thefts are targeting them! There over $1500 bucks! Good grief! pic.twitter.com/VtecbPRINA