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    華府警告︰穿Canada Goose外套恐淪搶匪目標

    美國華府當地官方提醒，穿著昂貴Canada Goose外套的旅客恐成為搶劫目標。（路透）

    美國華府當地官方提醒，穿著昂貴Canada Goose外套的旅客恐成為搶劫目標。（路透）

    2023/02/12 18:59

    首次上稿 17:40
    更新時間 18:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國首都華盛頓下月迎來賞櫻季，不過，旅客要注意，當地政府提醒，當地已發生2起旅客穿著昂貴Canada Goose外套遭搶案例，提醒居民、旅客多加留意。

    根據《福斯新聞》報導，在賞櫻景點喬治華盛頓大學霧谷校區（Foggy Bottom campus,George Washington University）已發生2起Canada Goose外套搶案。

    本月初受害者朱利安（Julian Kaufman）表示，他當時與妻子、兒子大白天在杜邦環島（DuPont Circle）散步就被嫌犯持槍搶下他們外套。他來自紐約，還一直住在治安不太好地區，算是有能力面對這些事情，起先還以為對方開玩笑，沒想到就這樣被搶了。

    另一起搶劫案發生在上月的一名學生身上，他在中午時段人潮多的商業區遭3名歹徒包圍，其中一人對他喊「把夾克給我」，接著3人對他拳打腳踢，所幸警方隨後趕到並逮捕3名歹徒。

    《福斯新聞》分析，一件Canada Goose外套最高要價1500美元（新台幣約4萬5000元）因此成為搶劫犯目標，芝加哥上月還發生Canada Goose店家遭竊案，2016年以來，該品牌外套就成為竊賊最愛。

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