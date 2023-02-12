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    多一國抗中！ 美國、巴紐國防合作達成重大進展

    去年9月，美國總統拜登（中）在華府召開首次「美國—太平洋島國高峰會」，接待巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（右一）等各國領袖。（路透檔案照）

    去年9月，美國總統拜登（中）在華府召開首次「美國—太平洋島國高峰會」，接待巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（右一）等各國領袖。（路透檔案照）

    2023/02/12 15:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》11日報導，美國國務院表示，美方與巴布亞紐幾內亞已針對一份國防合作協議達成「重大進展」，可望為兩國更緊密的軍事關係奠定基礎。

    據報導，中國對台灣的併吞企圖，以及北京聲稱擁有南海大部分水域主權等因素，都引起區域各國擔憂，而美國與巴紐兩國正是在這個氛圍下展開國防合作協商。

    美國國務院表示，兩國談判代表在6日至10日於夏威夷檀香山市會晤，討論「國防合作協議」（DCA）。當協議內容完成、並正式簽署後，「將成為兩國加強安全合作及進一步強化雙邊關係的基礎架構」。

    此外，美方也強調，該協議將改善巴紐軍隊的實力，並提高區域安全與穩定。

    事實上，隨著中國軍力持續增強並為區域安全構成威脅，美國近年逐步提高在亞洲的軍事部署，不僅對太平洋島國的實際經濟和安全需求伸出援手，也與日本、菲律賓等第一島鏈盟國加強軍事聯繫，以對中國發揮足夠嚇阻力。

    2週前，菲國政府正式同意，美國在菲國可使用的軍事基地從5個增至9個，還將在4月舉行最大規模聯合軍演，地點選在距離台灣最近的菲國省份，其中巴丹群島距離台灣僅100多公里。

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