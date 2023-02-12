土耳其災區搶劫頻傳災民被詐騙 當局逮98人

土耳其強震重災區哈塔省一名男子疑似搶劫而遭毆打追捕。（法新社）

2023/02/12 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其6日發生規模7.8強震後至今已6天，災區搶劫頻傳，還有災民接到詐騙電話，當地治安問題讓德國、奧地利救援隊都暫停作業要求當局維護當地安全。土媒報導，當局已逮98名嫌疑犯，有嫌犯則聲稱為災民才企圖搶劫6卡車食物。

綜合外媒報導，重災區哈塔省安塔基亞市（Antakya,Hatay），傳出地震幾天後就看見「人們砸碎商店和汽車的窗戶」搶取物資；到訪當地救援人員也稱，多數搶劫者都帶刀，讓他們不敢輕易上前阻止，當局也派出警察、軍隊維護救援隊發放食物。

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德國國際搜救隊（ISAR）、德國聯邦技術救濟局（THW）、奧地利救災部隊都因當地安全問題暫停救援行動，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）11日再次表示，這些搶劫者將被逮捕並受到懲罰。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）11日報導，土耳其安全小組已逮捕98名涉嫌在災區搶劫、對災民進行電話詐騙者，其中有兩名搶劫者冒充救援人員聲稱為哈塔省災民搶劫六卡車食物。

土耳其安全小組透露，有災民接獲一名自稱電信人員來電，告訴他只要給予私人銀行資訊就可以得到幫助，但該名災民隨後卻發現銀行帳戶錢被轉出。

奧地利救災部隊稍早已恢復救援作業，奧地利軍方發言人邁克爾鮑爾（Michael Bauer）表示，救援隊已獲得該國國家軍方的安全保證。

《路透社》報導，當地不只治安問題，還有衛生問題，以安塔基亞市為例，當地遍地屍體引發惡臭，廁所也不足，恐引發疾病傳播。

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