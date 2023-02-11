CNN：美國去年就有「追蹤中國氣球」方法

近日美國有線電視新聞網《CNN》報導，有知情人士指出，美國情報圈早在去年就已研發出一種方法來追蹤這些中國間諜氣球。（路透）

2023/02/11 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球闖入美國領空引發各界關注，近日美國有線電視新聞網《CNN》報導，有知情人士指出，美國情報圈早在去年就已研發出一種方法來追蹤這些中國間諜氣球。

美國有線電視新聞網《CNN》10日報導，政府官員坦承，總統拜登在2021年就職後，一顆中國間諜氣球就曾短暫飛越美國本土。情報圈則分析出這顆氣球的部分訊號，並藉此了解氣球過去可能出現的時間和地點。

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知情人士指出，情報圈獲得的這種技術，能使美國幾乎即時地在全球各地追蹤這些中國偵察氣球。美國官員也利用這種方法發現，早在川普執政期間，類似的偵察氣球就曾進入美國領土至少3次。官員也表示，這些氣球已在全球執行過數十趟任務。

不過官員拒絕說明蒐集訊號的方法，目前也不清楚情報圈花了多少時間研發這種技術方法。而一名熟悉情報圈的國會議員表示，這套新方法相當重要，因氣球移動緩慢，且飛行高度極高，能輕鬆躲過美國用於偵測飛彈的雷達。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在8日曾表示：「上週的事件為美國提供瞭解更多中國偵察氣球計畫的獨特機會，所有訊息都有助於美方繼續強化追蹤這類物體的能力。」

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