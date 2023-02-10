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    美議員遭襲咖啡成保命符 26歲凶嫌已逮捕歸案

    外媒報導，美國明尼蘇達州眾議員克雷格（Angie Craig）周四（9日）無故遭陌生男子襲擊，所幸並無大礙，而目前涉案男子已被逮捕。（美聯社）

    外媒報導，美國明尼蘇達州眾議員克雷格（Angie Craig）周四（9日）無故遭陌生男子襲擊，所幸並無大礙，而目前涉案男子已被逮捕。（美聯社）

    2023/02/10 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，美國明尼蘇達州眾議員克雷格（Angie Craig）周四（9日）在華盛頓特區的大樓內部電梯裡遭陌生男子遇襲，所幸並無大礙，而據警方說法表示，該名涉案男子已被逮捕。

    BBC報導指出，克雷格於當地時間早上7點10分（格林威治標準時間12點10分）遇襲，

    她的幕僚長柯伊（Nick Coe）在一份聲明中表示，克雷格在保護自身的過程中有造成一些瘀傷，不過整體生理狀況良好。柯伊提到，當時克雷格議員立即報警，而該名男子在襲擊議員後快速逃離現場，對此克雷格感謝華盛頓特區員警「迅速作出行動並保護個人隱私」。

    綜合報導指出，當天該位男子尾隨克雷格一同進入電梯內，向她道早後開始「伏地挺身」，根據警方調查報告表示，該名男子揮拳猛擊議員的下巴並抓住她的脖子，對此克雷格將手中的咖啡丟向該位襲擊男子，以保護自身安全。

    路透社報導透露，根據華盛頓特區大都會警察局一份公共事件的報告指出，克雷格當時就已見到該名襲擊男子行為古怪，推測此名男子可能受到某種毒品影響。BBC報導透露，當地警方表示，這名居無定所的26歲男子被控襲擊罪，目前證據顯示涉案男子的襲擊行為並非出於政治動機。

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