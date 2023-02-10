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    憂軍費擠壓民生 日女性團體連署7.6萬人反增防衛費

    日本計畫在五年內調漲防衛費用。近日有日本團體宣稱，已獲得7萬多人連署反對防衛費增額。圖為日本陸上自衛隊士兵。（彭博）

    日本計畫在五年內調漲防衛費用。近日有日本團體宣稱，已獲得7萬多人連署反對防衛費增額。圖為日本陸上自衛隊士兵。（彭博）

    2023/02/10 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府去年通過新版「國家安全保障戰略」3文件，並調漲防衛費用。然而此舉也招致部分民間人士不滿，9日就有日本反對軍擴團體宣稱，已獲得7萬多人的連署反對防衛費增額。

    日媒《共同社》今（10）日報導，反對日本政府增加國防預算的全國女性團體「要求和平不允許軍擴女性之會」9日在大阪市召開記者會表示，該團體的連署已獲得7.6萬名日本民眾支持，目前連署仍持續進行中。

    該團體表示，如果不考慮應對少子化、女性與兒童生活困境，那麼即使想以增加軍備來守護日本，國家也會滅亡。

    大阪社會保障推進協會秘書長寺內順子表示，由於疫情和物價上漲，協會不斷收到有單親母親表示「一日三餐都無法確保」等類似生活遭遇困境的求助。她也指出：「為擴增軍費，社會保險相關費用將會被削減，這會使民眾生活更加貧困。」

    律師石田法子則表示，日本政府積極擴增軍備是否合適？她也呼籲女性和孩童站出來，不該沈默。目前日本政府計劃將在5年內把防衛費用增至43兆至45兆日元（新台幣9.55兆至9.99兆元），預計仍需要約4兆日元（約新台幣9千億元）的追加費用，政府部門正在討論增稅計畫。

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