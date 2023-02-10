尷尬了！廣西窮縣前書記遭綁架 家屬傳曾付贖4千萬

中國廣西藤縣前縣委書記黃東明1月9日遭綁架，綁匪勒贖高達人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元），傳出家人曾支付1000萬元，綁匪仍不肯放人。案發4天後，黃東明被警方救出，主嫌仍在逃。（擷自騰訊網）

2023/02/10 18:49

〔中央社〕中國廣西藤縣前縣委書記黃東明1月9日遭綁架，綁匪勒贖高達人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元），傳出家人曾支付1000萬元（約新台幣4430萬元），綁匪仍不肯放人。案發4天後，黃東明被警方救出，主嫌仍在逃。

陸媒澎湃新聞今天中午發布上述獨家報導後，立刻躍為中國最熱門新聞。尷尬的是，大陸網友集中熱議「一個縣委書記哪裡來的1000萬」，譏稱「真有實力」。對此，廣西當地紀委監委舉報平台工作人員表示，肯定會去查。

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據報導，這起綁架案主嫌是39歲的陳克政，他是廣西藤縣富榮村的村民，他和同夥涉嫌綁架藤縣前縣委書記、現任梧州市供銷合作社聯合社黨組書記、理事會主任的黃東明。

這起綁架案發生在1月9日，案發地為梧州市內。黃東明遭劫持後，被帶到藤縣新慶鎮富榮村，拘禁在陳克政的弟弟家裡，由另外兩人看守。

案發4天後的1月12日下午，黃東明被衝進屋內的公安民警解救出來。

報導引述目擊過程的富榮村黨委委員陳國光說：「這兩個綁匪不是我們村裡人，我不認識。員警衝進去後，他們沒有拒捕。」當時他看到小客廳左邊的臥室，床上坐著一名男子，一隻手上戴了手銬。後來民警從一名嫌犯身上拿到鑰匙，幫被綁架的男子解開手銬。

陳國光說：「我看到那個人質用手抹眼淚。民警在一邊安慰他：沒事了，現在好了。」

當晚，陳國光從民警口中得知，被綁架的人質是藤縣前縣委書記黃東明。「當時一進屋見到他，我就覺得面熟，後來一想果然是他。」

陳國光和村黨委書記蘇貴文都記得，2020年左右，時任縣委書記的黃東明曾來富榮村檢查扶貧工作。

藤縣是廣西一個窮縣，2020年5月9日才脫貧，就在黃東明的任內。

56歲的黃東明是廣西岑溪市人。公開履歷顯示，1990年他從廣西農學院畢業後參加工作，曾任藤縣縣委副書記、梧州市經委主任兼市招商局局長；2010年藤縣縣長，2016年任藤縣縣委書記，2021年6月離任。他從2021年9月起任梧州市供銷合作社聯合社黨組書記、理事會主任。

據報導，蘇貴文、陳國光等人聽到傳言：黃東明被綁架後，他的女兒向綁匪送了1000萬元贖金，但綁匪仍未放人，繼續索要更多金額。黃東明的家屬遂向警方報案。

一名接近案情的人士也透露，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元，黃東明家屬在支付了1000萬贖金後，綁匪未放人，家屬報警。不過前述傳言和該人士說法尚未得到官方證實。

獲得解救的黃東明，配合警方調查並經過休養，已經回到單位上班。但記者多次去辦公室均未找到他，對於遭遇綁架一案，黃東明接聽電話不願提及。發簡訊也未回覆。

為偵辦此案，梧州市公安局成立了專案組，懸賞10萬元緝拿仍在逃的主嫌陳克政，截至目前已有多名嫌犯被控制。

據九派新聞報導，針對網友熱議的1000萬贖金問題，廣西當地紀委監委舉報平台工作人員10日下午表示，「有新聞報導的話，紀委這邊肯定也會有工作人員去查的，這點你放心」。

梧州市公安局成立了專案組，懸賞10萬元緝拿仍在逃的主嫌陳克政。（擷自騰訊網）

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