「判決違背國民情感」檢上訴／八旬出獄不會再犯？ 殘殺人妻一審免死

男子黃東明殺害人妻被屏東地院判無期徒刑，屏東地檢署（見圖）不服，決上訴建請改判死刑。（資料照）

2022/09/24 05:30

假車禍擄殺 手段殘忍引公憤

〔記者李立法／屏東報導〕屏東男子黃東明追求在通訊行上班的曾姓甜美人妻不成，竟製造假車禍擄殺，手段殘忍，引起社會公憤，屏東地院以凶嫌出獄後年事已高危害不大等理由，認為無永久與社會隔絕必要，判無期徒刑，屏檢認為判決理由不符社會期待，違背國民情感，決定上訴，並建請改判黃男死刑。

一審免死理由 死者夫很受傷

屏東地院合議庭認為，黃東明已五十六歲，無期徒刑依法須執行逾二十五年始得假釋，縱經假釋出監，已年逾八旬，再犯危險性已顯著降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要，於日前依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

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一審判決結果讓死者丈夫難以接受，認為八十多歲只要身體還健康，一樣可以殺人，法官判決理由令人無法信服。

屏東地檢署在收到地院判決書後，也認為法官讓黃男逃死理由牽強，認為八十多歲還是能開車撞死人，地院判決結果不符社會期待，也違背國民情感。

檢建請二審判死 一審：尊重

屏檢認為，曾女遭黃男猛力撞擊致多處骨折及撕裂傷，又被拘禁空屋斷絕生機，在極度痛苦中流逝生命，黃男殘忍冷血，視人命如草芥，其心可誅，且犯後毫無悔悟，泯滅人性，決定提起上訴，建請二審法院改判死刑。屏東地院回應，尊重檢方上訴的決定。

黃東明因愛慕在屏東市某通訊行上班的二十九歲曾姓甜美人妻，長時間不斷騷擾，心生畏懼的曾女向警方報案，黃男竟由愛生恨，去年四月間駕車衝撞曾女，導致曾女顱內出血及全身多處骨折陷入昏迷，黃男旋即將被害人載往空屋綑綁，任由曾女傷重死亡。

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