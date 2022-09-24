為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「判決違背國民情感」檢上訴／八旬出獄不會再犯？ 殘殺人妻一審免死

    男子黃東明殺害人妻被屏東地院判無期徒刑，屏東地檢署（見圖）不服，決上訴建請改判死刑。（資料照）

    男子黃東明殺害人妻被屏東地院判無期徒刑，屏東地檢署（見圖）不服，決上訴建請改判死刑。（資料照）

    2022/09/24 05:30

    假車禍擄殺 手段殘忍引公憤

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東男子黃東明追求在通訊行上班的曾姓甜美人妻不成，竟製造假車禍擄殺，手段殘忍，引起社會公憤，屏東地院以凶嫌出獄後年事已高危害不大等理由，認為無永久與社會隔絕必要，判無期徒刑，屏檢認為判決理由不符社會期待，違背國民情感，決定上訴，並建請改判黃男死刑。

    一審免死理由 死者夫很受傷

    屏東地院合議庭認為，黃東明已五十六歲，無期徒刑依法須執行逾二十五年始得假釋，縱經假釋出監，已年逾八旬，再犯危險性已顯著降低，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要，於日前依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

    一審判決結果讓死者丈夫難以接受，認為八十多歲只要身體還健康，一樣可以殺人，法官判決理由令人無法信服。

    屏東地檢署在收到地院判決書後，也認為法官讓黃男逃死理由牽強，認為八十多歲還是能開車撞死人，地院判決結果不符社會期待，也違背國民情感。

    檢建請二審判死 一審：尊重

    屏檢認為，曾女遭黃男猛力撞擊致多處骨折及撕裂傷，又被拘禁空屋斷絕生機，在極度痛苦中流逝生命，黃男殘忍冷血，視人命如草芥，其心可誅，且犯後毫無悔悟，泯滅人性，決定提起上訴，建請二審法院改判死刑。屏東地院回應，尊重檢方上訴的決定。

    黃東明因愛慕在屏東市某通訊行上班的二十九歲曾姓甜美人妻，長時間不斷騷擾，心生畏懼的曾女向警方報案，黃男竟由愛生恨，去年四月間駕車衝撞曾女，導致曾女顱內出血及全身多處骨折陷入昏迷，黃男旋即將被害人載往空屋綑綁，任由曾女傷重死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播